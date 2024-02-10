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На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки окупантів — яких втрат зазнав ворог

10 лютого 2024 10:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки окупантів — яких втрат зазнав ворог
Українські захисники. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває 717 день повномасштабної агресії Російської Федерації. За останню добу українським захисникам вдалося ліквідувати 980 російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook в суботу, 10 лютого.

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Втрати росіян у війні

  • особовий склад — близько 394 270 (+980) осіб;
  • танки — 6394 (+9) одиниці;
  • бойові броньовані машини — 11942 (+21) одиниці;
  • артилерійські системи — 9459 (+24) одиниць;
  • РСЗВ — 981 (+0) одиниця;
  • засоби ППО — 666 (+0) одиниць;
  • літаки — 332 (+0) одиниці;
  • гелікоптери — 325 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7235 (+26) одиниць;
  • крилаті ракети — 1881 (+0) одиниця;
  • кораблі /катери — 24 (+0) одиниці;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 12579 (+28) одиниць;
  • спеціальна техніка — 1512 (+3) одиниць;
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Втрати РФ. Фото: Генштаб

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку воїнам вдалося відбити 14 атак загарбників поблизу Білогорівки Луганської області, а також Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога, який тривалий час намагається оточити Авдіївку. Там протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області — відбито 19 атак. 

На Шахтарському напрямку воїни відбили дві атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. 

На Запорізькому напрямку українські військові відбили три атаки РФ західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. 

На Херсонському напрямку продовжується утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби росіяни здійснили чотири безрезультатні штурмові дії.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Раніше у Генштабі заявили, що на Авдіївському напрямку українські військові стримують армію РФ, яка намагається оточити Авдіївку. ЗСУ міцно тримають оборону, завдаючи ворогові великих втрат. 

Також бійці полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучає у бліндаж окупантів

ЗСУ
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
фронт

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