Минус "Аллигатор" — ВСУ уничтожили ударный вертолет россиян
Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" вместе с экипажем. Вражеский вертолет был поражен из ПЗРК в районе Авдеевки Донецкой области 7 февраля.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram в четверг, 8 февраля.
Как удалось ликвидировать вражеский вертолет
"7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен с ПЗРК и "удобрил почву" на Авдеевском направлении", — написал Тарнавский.
Напомним, ранее мы писали, что украинские воины уничтожили два российских "Града" на южном направлении фронта.
Также нацгвардейцы уничтожили российский танк Т-72. Случилось это на Запорожском направлении фронта.
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