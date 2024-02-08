Минус "Аллигатор" — ВСУ уничтожили ударный вертолет россиян

Вертолет Ка-52 в полете. Иллюстративное фото: Wikimedia Commons

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" вместе с экипажем. Вражеский вертолет был поражен из ПЗРК в районе Авдеевки Донецкой области 7 февраля.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram в четверг, 8 февраля.

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"7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен с ПЗРК и "удобрил почву" на Авдеевском направлении", — написал Тарнавский.

Скриншот сообщения из Telegram Командующего Тарнавского

Напомним, ранее мы писали, что украинские воины уничтожили два российских "Града" на южном направлении фронта.

Также нацгвардейцы уничтожили российский танк Т-72. Случилось это на Запорожском направлении фронта.