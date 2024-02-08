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Минус "Аллигатор" — ВСУ уничтожили ударный вертолет россиян

8 февраля 2024 12:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Минус "Аллигатор" — ВСУ уничтожили ударный вертолет россиян
Вертолет Ка-52 в полете. Иллюстративное фото: Wikimedia Commons
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" вместе с экипажем. Вражеский вертолет был поражен из ПЗРК в районе Авдеевки Донецкой области 7 февраля.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram в четверг, 8 февраля.

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"7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен с ПЗРК и "удобрил почву" на Авдеевском направлении", — написал Тарнавский.

ссу уничтожили российский вертолет
Скриншот сообщения из Telegram Командующего Тарнавского

Напомним, ранее мы писали, что украинские воины уничтожили два российских "Града" на южном направлении фронта.

Также нацгвардейцы уничтожили российский танк Т-72. Случилось это на Запорожском направлении фронта.

ВСУ
вертолет
Авдеевка
война в Украине
Александр Тарнавский
группировка войск "Таврия"

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