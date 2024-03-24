Массированная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Facebook/Сергей Наев

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 24 марта, совершили массированную атаку на украинские города. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 43 вражеских цели.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 24 марта

Так, россияне выпустили на Украину 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

В то же время они также атаковали 28 ударными БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарской РФ и мыс Чауды во временно оккупированном Крыму.

Для отражения вражеской атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Украинским защитникам удалось уничтожить 43 воздушных целей — 18 ракет и 25 дронов в небе над Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областях.

Уничтоженые российские цели. Фото: Воздушные силы

Также оккупанты атаковали ракетами и дронами-камикадзе Львовскую область. В результате обстрела на объекте критической инфраструктуры возник пожар.

В то же время враг обстрелял столицу ракетами, обломки которых упали на территории жилой застройки и лесничества.

Кроме того, от российских обстрелов пострадала Днепропетровская область. В результате ударов по критической инфраструктуре люди остались без света и тепла.