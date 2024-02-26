Лидер большинства в Сенате США заявил о решающем моменте в истории после визита в Украину

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер. Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Украине нужно оказывать больше помощи в связи с ее борьбой против РФ. Он подчеркнул, что сейчас этот момент в истории является решающим.

Об этом он сказал после того, как вернулся из Украины в воскресенье, 25 февраля, передает CNN.

Последствия для США из-за войны в Украине

По словам Шумера, 2024 год является "решающим моментом в мировой истории". Политик подчеркнул, что "потеря Украины в войне с Россией будет иметь разрушительные последствия для США".

"Это поворотный момент, переломный момент в способности Соединенных Штатов проектировать себя — нашу силу, нашу мощь, наши способности — в мире. Когда мы приехали туда, мы сказали украинскому народу: Америка не оставит вас", — заверил он.

Какое оружие нужно Украине

Шумер добавил, что Украине нужно предоставить больше артиллерийских снарядов, оружия для поражения российских сетей снабжения и зенитного вооружения. По словам лидера большинства в Сенате США, российские оккупанты могут пользоваться артиллерией гораздо дольше, чем украинские военные.

"Россияне могут отойти дальше и ударить по украинцам, а украинцы не смогут нанести им ответный удар", — объяснил политик.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что усилить украинскую ПВО без помощи США невозможно. Он добавил, что США являются крупнейшим поставщиком помощи для Украины.

Ранее Зеленский в Мюнхене провел встречу с делегацией Сената США, во время которой политики обсудили оборонные нужды Украины.