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Зеленський розповів про важливість допомоги Україні від США

25 лютого 2024 17:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів про важливість допомоги Україні від США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що  посилити нашу протиповітряну оборону без США просто неможливо. За його словами, Америка — найбільший постачальник допомоги нашій державі.

Про це глава держави повідомив під час конференції "Україна. Рік 24" у неділю, 25 лютого.

На скільки підтримка США важлива для України

Зеленський наголосив, що без США неможливо посилити українську протиповітряну оборону, оскільки аналогів Patriot просто немає. 

"Тому коли ми говоримо, а є альтернатива допомоги США? Чи де взяти гроші? Гроші ми знайдемо, але не знайдемо таку кількість зброї", — сказав він. 

Водночас він наголосив, що Україна активно працює, аби жоден із наших партнерів не відвернувся від допомоги та підтримки нашому суспільству. 

Нагадаємо, глава держави анонсував, що наразі є позитивні сигнали від партнерів щодо передачі Україні ракет ATACAMS на 300 кілометрів. 

Водночас Зеленський також розповів, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку. 

Володимир Зеленський
США
зброя
військова допомога
"Війна світів"

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