Зеленський розповів про важливість допомоги Україні від США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилити нашу протиповітряну оборону без США просто неможливо. За його словами, Америка — найбільший постачальник допомоги нашій державі.

Про це глава держави повідомив під час конференції "Україна. Рік 24" у неділю, 25 лютого.

На скільки підтримка США важлива для України

Зеленський наголосив, що без США неможливо посилити українську протиповітряну оборону, оскільки аналогів Patriot просто немає.

"Тому коли ми говоримо, а є альтернатива допомоги США? Чи де взяти гроші? Гроші ми знайдемо, але не знайдемо таку кількість зброї", — сказав він.

Водночас він наголосив, що Україна активно працює, аби жоден із наших партнерів не відвернувся від допомоги та підтримки нашому суспільству.

Нагадаємо, глава держави анонсував, що наразі є позитивні сигнали від партнерів щодо передачі Україні ракет ATACAMS на 300 кілометрів.

Водночас Зеленський також розповів, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку.