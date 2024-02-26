Лідер більшості в Сенаті США заявив про вирішальний момент в історії після візиту до України

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер. Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Україні потрібно надавати більше допомоги у зв'язку з її боротьбою проти РФ. Він наголосив, що наразі цей момент в історії є вирішальним.

Про це він сказав після того, як повернувся з України в неділю, 25 лютого, передає CNN.

Наслідки для США через війну в Україні

За словами Шумера, 2024 рік є "вирішальним моментом у світовій історії". Політик наголосив, що "втрата України у війні з Росією матиме руйнівні наслідки для США".

"Це поворотний момент, переломний момент у здатності Сполучених Штатів проєктувати себе — нашу силу, нашу міць, наші здібності — у світі. Коли ми приїхали туди, ми сказали українському народу: Америка не залишить вас", — запевнив він.

Яка зброя потрібна Україні

Шумер додав, що Україні потрібно надати більше артилерійських снарядів, зброї для ураження російських мереж постачання та зенітного озброєння. За словами лідера більшості в Сенаті США, російські окупанти можуть користуватися артилерією набагато довше, ніж українські військові.

"Росіяни можуть відійти далі та вдарити по українцях, а українці не зможуть завдати їм удару у відповідь", — пояснив політик.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що посилити українську ППО без допомоги США неможливо. Він зазначив, що США є найбільшим постачальником допомоги для України.

Раніше Зеленський у Мюнхені провів зустріч з делегацією Сенату США, під час якої політики обговорили оборонні потреби України.