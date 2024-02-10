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Кулеба осудил интервью Путина во время войны и сравнил его с Гитлером

10 февраля 2024 21:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кулеба осудил интервью Путина во время войны и сравнил его с Гитлером
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг критике решение американского журналиста взять интервью у российского президента Владимира Путина. По словам дипломата, это то же самое, что "дать слово Гитлеру в 1944 году".

Соответствующий пост глава украинской дипломатии опубликовал в Twitter в субботу, 10 февраля.

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Кулеба убежден, что провести интервью с российским диктатором в 2024 году — это как дать слово Адольфу Гитлеру во время Второй мировой войны. Глава МИД подчеркнул, что Россию сейчас нужно победить, а не помогать Путину распространять ложь .

"Сегодня вы разрешаете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убив семерых людей", — считает министр.

Скриншот сообщения Кулебы
Скриншот поста Кулебы

Дипломат акцентировал, что 10 февраля российские войска атаковали Харьков, и в результате погибли семь человек, в том числе целая семья с детьми.

"Россияне сожгли заживо парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек: молодых родителей, их детей четырех и семи лет и новорожденного", — отметил Кулеба.

Разрушенный дом в результате атаки
Разрушенный дом в результате атаки. Фото: ГСЧС
Пожар дома в Харькове
Пожар в доме в Харькове. Фото: ГСЧС

Напомним, Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным 9 февраля. Глава Кремля заявил, что хочет добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров.

Также мы писали о том, что оккупанты 9 февраля ударили по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составила 3700 кв. м.

Всего в результате обстрела Харькова количество пострадавших составляет уже 57 человек, а погибли по меньшей мере семь человек.

Дмитрий Кулеба
война
владимир путин
Харьков
Украина
обстрелы
интервью
Россия
атака

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