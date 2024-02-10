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Кулеба засудив інтерв’ю Путіна під час війни та порівняв його з Гітлером

10 лютого 2024 21:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кулеба засудив інтерв’ю Путіна під час війни та порівняв його з Гітлером
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував рішення американського журналіста взяти інтерв'ю у російського президента Володимира Путіна. За словами дипломата, це те саме, що й "дати слово Гітлеру в 1944 році".

Відповідний допис голова української дипломатії опублікував у Twitter, в суботу, 10 лютого.

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Кулеба переконаний, що провести інтерв'ю з російським диктатором у 2024 році — це наче дати слово Адольфу Гітлеру під час Другої світової війни. Глава МЗС наголосив, що Росію зараз потрібно перемогти, а не допомагати Путіну розповсюджувати брехню .

"Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбивши семеро людей", — вважає міністр.

Скриншот допису Кулеби
Скриншот допису Кулеби

Дипломат акцентував, що 10 лютого російські війська атакували Харків, і внаслідок цього загинуло сім осіб, в тому числі ціла родина з дітьми.

"Росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу родину з п’яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей чотирьох і семи років і новонародженого", — зауважив Кулеба.

Зруйнований будинок внаслідок атаки
Зруйнований будинок внаслідок атаки. Фото: ДСНС
Пожежа в будинку у Харкові
Пожежа в будинку у Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Володимиром Путіним 9 лютого. Глава Кремля видав, що хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів.

Також ми писали про те, що окупанти 9 лютого вдарили по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі склала 3700 кв. м.

Загалом внаслідок обстрілу Харкова кількість постраждалих становить вже 57 осіб, а загинуло щонайменше семеро людей.

Дмитро Кулеба
війна
володимир путін
Харків
Україна
обстріли
інтерв'ю
Росія
атака

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