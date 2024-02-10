Кулеба засудив інтерв’ю Путіна під час війни та порівняв його з Гітлером
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував рішення американського журналіста взяти інтерв'ю у російського президента Володимира Путіна. За словами дипломата, це те саме, що й "дати слово Гітлеру в 1944 році".
Відповідний допис голова української дипломатії опублікував у Twitter, в суботу, 10 лютого.
Кулеба негативно відреагував на інтерв'ю Путіна
Кулеба переконаний, що провести інтерв'ю з російським диктатором у 2024 році — це наче дати слово Адольфу Гітлеру під час Другої світової війни. Глава МЗС наголосив, що Росію зараз потрібно перемогти, а не допомагати Путіну розповсюджувати брехню .
"Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбивши семеро людей", — вважає міністр.
Дипломат акцентував, що 10 лютого російські війська атакували Харків, і внаслідок цього загинуло сім осіб, в тому числі ціла родина з дітьми.
"Росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу родину з п’яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей чотирьох і семи років і новонародженого", — зауважив Кулеба.
Нагадаємо, Такер Карлсон опублікував інтерв'ю із Володимиром Путіним 9 лютого. Глава Кремля видав, що хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів.
Також ми писали про те, що окупанти 9 лютого вдарили по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі склала 3700 кв. м.
Загалом внаслідок обстрілу Харкова кількість постраждалих становить вже 57 осіб, а загинуло щонайменше семеро людей.
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