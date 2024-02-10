Зеленський відреагував на атаку росіян на Харків, від якої загинула ціла сім'я

Володимир Зеленський. Фото: Офіційний сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичну атаку російських загарбників проти Харкова. Він наголосив, що внаслідок цього злочину загинуло щонайменше семеро людей, серед них ціла родина з трьома дітьми.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у суботу, 10 лютого.

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"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший — Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля", — повідомив президент.

Він додав, що також загинула ще одна родина, яка складалася з чоловіка і дружини, та висловив співчуття рідним і близьким.

Зеленський зазначив, що рятувальна операція на місці в Харкові продовжується. Наразі вдалося врятувати чотирьох людей, і серед них одна дитина.

"Десятки людей евакуйовані. Усі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", — наголосив президент.

Також глава держави подякував усім, хто підтримує Україну і українців у цей складний час.

"Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали", — закликав президент.

Він також додав, що Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності.

Зруйнована внаслідок російської атаки будівля. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

Пожежник бореться з вогнем. Фото ДСНС

Палаюча будівля. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м. А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про місця влучення після обстрілу.

Прокуратура повідомила, що рятувальники виявили тіло загиблого під час пожежі. Але незабаром кількість жертв різко зросла. Серед загиблих є діти.

Незабаром мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів зросла до 57 осіб. Ці люди залишилися без нічого, оскільки Росія знищила їхні будинки.