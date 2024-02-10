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Зеленський відреагував на атаку росіян на Харків, від якої загинула ціла сім'я

10 лютого 2024 15:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський відреагував на атаку росіян на Харків, від якої загинула ціла сім'я
Володимир Зеленський. Фото: Офіційний сайт Президента України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичну атаку російських загарбників проти Харкова. Він наголосив, що внаслідок цього злочину загинуло щонайменше семеро людей, серед них ціла родина з трьома дітьми.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у суботу, 10 лютого.

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"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший — Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля", — повідомив президент.

Він додав, що також загинула ще одна родина, яка складалася з чоловіка і дружини, та висловив співчуття рідним і близьким.

Зеленський зазначив, що рятувальна операція на місці в Харкові продовжується. Наразі вдалося врятувати чотирьох людей, і серед них одна дитина.

"Десятки людей евакуйовані. Усі потрібні служби залучені, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", — наголосив президент.

Також глава держави подякував усім, хто підтримує Україну і українців у цей складний час. 

"Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали", — закликав президент.

Він також додав, що Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності.

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Зруйнована внаслідок російської атаки будівля. Фото: ДСНС
обстріл
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС
обстріл
Пожежник бореться з вогнем. Фото ДСНС
обстріл
Палаюча будівля. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м. А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про місця влучення після обстрілу.

Прокуратура повідомила, що рятувальники виявили тіло загиблого під час пожежі. Але незабаром кількість жертв різко зросла. Серед загиблих є діти.

Незабаром мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів зросла до 57 осіб. Ці люди залишилися без нічого, оскільки Росія знищила їхні будинки.

Володимир Зеленський
війна
Харків
Україна
жертви

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