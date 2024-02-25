Кубраков прокомментировал вероятное открытие авиапространства над Украиной

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Фото: скриншот с видео

В Украине продолжаются обсуждения о возможности возобновления авиасообщения. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что над открытием авиационного пространства сейчас работают.

Об этом министр сказал во время форума "Україна.2024".

Восстановление авиасообщения в Украине

"Ведем консультации с американскими и европейскими регуляторами по безопасности над открытием авиационного пространства", — сказал Кубраков.

Он подчеркнул, что это сложный процесс, однако первые формальные шаги Украина делает уже сейчас.

"Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков к соответствующим регуляторам", — отметил министр.

Он добавил, что пока сроки называть точно никто не будет.

Ранее глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук заявил, что открыть авиапространство можно будет только после снижения рисков согласно международным стандартам.

Также мы писали, что в Офисе Президента объявили о значительных усилиях Украины по возобновлению воздушного сообщения Киева и Львова. Власти активно занимаются вопросом возобновления авиасообщения на территории Украины.