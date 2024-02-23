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Коли в Україні поновлять авіарейси — у Державіаслужбі відповіли

23 лютого 2024 13:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Коли в Україні поновлять авіарейси — у Державіаслужбі відповіли
Аеропорт "Бориспіль". Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні тривають обговорення щодо можливості відновлення авіасполучення. Голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук заявив, що відкрити авіапростір можна буде лише після зниження ризиків згідно з міжнародними стандартами.

Про це Більчук розповів під час публічного звіту про результати роботи відомства в Укрінформі.

Відновлення авіасполучення в Україні

За його словами, міжнародні стандарти вимагають чітко ідентифікувати всі загрози та після цього визначити рівень ризику для кожної із них.

"На сьогодні ми маємо оцінку ризиків. Розробляються заходи, щоб знизити ці ризики до прийнятних. Коли ми зрозуміємо, що ризики є прийнятними, — тільки після того розпочнуться польоти над Україною", — зазначив Більчук.

Наразі Державіаслужба вивчає ті ділянки повітряного простору в Україні, де можливі безпечні польоти — далі проведуть оцінку аеропортів, які потрапляють в список. Зокрема, розглядатимуться загрози й для самого аеропорту.

Коли аеропорти будуть готові

Водночас гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи Олів'є Янковець заявив, що аеропорти "Бориспіль" та "Київ" будуть готові приймати чартерні рейси вже через два-три тижні після прийняття рішення про відновлення польотів.

А за місяць вони будуть готові до регулярних рейсів, оскільки необхідно залагодити питання з розкладом і плануванням з іншими аеропортами.

Однак для того, щоб аеропорти продовжували зберігати високу готовність до відновлення польотів, потрібно розв'язати питання з їх фінансуванням.

Нагадаємо, в Офісі Президента оголосили про значні зусилля України щодо відновлення повітряного сполучення Києва та Львова. Влада активно займається питанням відновлення авіасполучення на території України.

Також секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що поновлення авіасполучення в нашій державі є важливим питанням. Проте, за його словами, для цього мають бути виконані певні умови.

авіарейси
авіасполучення
аеропорти
аеропорт Бориспіль

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