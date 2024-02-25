Кубраков прокоментував ймовірне відкриття авіапростору над Україною

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Фото: скриншот з відео

В Україні тривають обговорення щодо можливості відновлення авіасполучення. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що над відкриттям авіаційного простору наразі працюють.

Про це міністр сказав під час форуму "Україна.2024".

Відновлення авіасполучення в Україні

"Ведемо консультації з американськими та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору", — сказав Кубраков.

Він наголосив, що це складний процес, однак перші формальні кроки Україна робить вже зараз.

"Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів", — зазначив міністр.

Він додав, що наразі терміни називати точно ніхто не буде.

Раніше голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук заявив, що відкрити авіапростір можна буде лише після зниження ризиків згідно з міжнародними стандартами.

Також ми писали, що в Офісі Президента оголосили про значні зусилля України щодо відновлення повітряного сполучення Києва та Львова. Влада активно займається питанням відновлення авіасполучення на території України.