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Количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до восьми

23 февраля 2024 05:29
обновлено: 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до восьми
Последствия российского удара по многоэтажке в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Число людей, пострадавших из-за российского удара по многоэтажке в Днепре в пятницу, 23 февраля, увеличилось до восьми. Семеро из них находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Последствия удара РФ по Днепру 23 февраля

"Пока известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семеро — госпитализированы", — рассказал Лысак.

Последствия российского удара по многоэтажке в Днепре
Последствия российского удара по многоэтажке в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского удара по многоэтажке в Днепре
Последствия российского удара по многоэтажке в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Он добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками 23 февраля. В результате атаки повреждена многоэтажка, под завалами находятся люди.

Также мы сообщали, что мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Днепре около 1:15 23 февраля. По информации соцсетей, виднелось зарево от пожара в одном из районов города.

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Днепр
Днепропетровская область
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війна
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