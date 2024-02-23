Количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до восьми

Последствия российского удара по многоэтажке в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Число людей, пострадавших из-за российского удара по многоэтажке в Днепре в пятницу, 23 февраля, увеличилось до восьми. Семеро из них находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Последствия удара РФ по Днепру 23 февраля

"Пока известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семеро — госпитализированы", — рассказал Лысак.

Последствия российского удара по многоэтажке в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского удара по многоэтажке в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Он добавил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками 23 февраля. В результате атаки повреждена многоэтажка, под завалами находятся люди.

Также мы сообщали, что мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Днепре около 1:15 23 февраля. По информации соцсетей, виднелось зарево от пожара в одном из районов города.