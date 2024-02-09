Кто войдет в команду Сырского — Жорин рассказал о новых генералах

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Во время своего последнего обращения Президент Украины Владимир Зеленский назвал имена бригадных генералов, которые могут войти в руководящий состав Вооруженных сил Украины. Несмотря на молодой возраст этих военнослужащих, все они обладают опытом участия в боевых действия.

Об этом рассказал заместитель командира 3-й ОШБр, экс-командир "Азова" Максим Жорин в эфире "Тема с Мосейчук" в четверг, 8 февраля.

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Отметим, что в руководство ВСУ могут войти бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпат, Игорь Скибюк и полковникм Павел Палисе и Вадим Сухаревский.

Военный акцентировал на важности постоянного обновления и продвижения молодых, опытных офицеров в вооруженных силах. При этом он указал на их роль как нового поколения военных, которые прошли путь от окопов до управления крупными подразделениями и даже совместными штабами.

"В армии должен быть постоянный рост, должно быть постоянное движение снизу вверх... Полковники, молодые полковники. Те, кто увидел войну от окопа и к управлению уже бригадами. Или даже сегодня у нас есть случаи, когда приходится и совместными штабами, когда там уже больше, чем бригада", — сказал Максим Жорин.

Бывший командир "Азова" уточнил, что независимо от того, куда человек отправится или сколько времени проведет в учебе, знания и опыт, приобретенные командирами на поле боя в течение последних лет, делают их наставниками, у которых мы можем учиться.

Напомним, ранее Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, выразив благодарность за два года защиты страны. Также он предложил генералу продолжать службу в рядах армии.

Вскоре после этого, Зеленский официально утвердил Александра Сырского в должности Главкома ВСУ.