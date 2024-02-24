Кто помогает армии РФ закрывать пробелы на фронте — расследование Reuters
Во время освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея в конце 2022 года российской армии пришлось как можно быстрее отступать, чтобы не попасть в окружение. Уход регулярных частей захватчиков прикрывала группа наемников, численностью около полусотни бойцов.
Кто эти люди и откуда Россия набирает наемников для войны против Украины, попытались выяснить журналисты Reuters.
Добровольцы РФ в войне против Украины
Силы, прикрывавшие уход россиян из Балаклеи, численностью около 50 человек, принадлежат к так называемому Боевому армейскому резерву страны (БАРС).
Эта свободная группировка наемных подразделений общей численностью несколько тысяч бойцов, которых министерство обороны государства-агрессора развернуло в Украине для усиления регулярных войск.
Военные эксперты сообщают, что эти бойцы активно используются россиянами для того, чтобы закрыть места, где ВСУ удалось прорвать позиции регулярной армии РФ.
Что говорят в Минобороны РФ
Министерство обороны России не ответило на просьбу Reuters о комментариях по поводу участия нерегулярных частей в войне против Украины.
Заместитель командира подразделения БАРС, который вел боевые действия в Балаклее, с которым связалось Reuters, подтвердил свой пост в подразделении, но отказался комментировать его деятельность.
При этом президент России Владимир Путин, по меньшей мере, дважды отмечал вклад БАРС в продвижение захватчиков на некоторых участках фронта.
Род Торнтон, доцент кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, подсчитал, что БАРС предоставляет от 10 000 до 30 000 бойцов для российской армии, действующей в Украине и насчитывающей не менее 200 тысяч военнослужащих.
Ранее мы сообщали, что в временно оккупированные Олешки Херсонской области прибыли темнокожие наемники Российской Федерации. Известно, что это хорошо выученное подразделение с современной техникой.
Россияне начали свозить кенийских наемников на запорожское направление фронта. Они были замечены в Токмаке и Молочанске замаскированными под видом коммунальных работников.
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