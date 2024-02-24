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Кто помогает армии РФ закрывать пробелы на фронте — расследование Reuters

24 февраля 2024 22:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кто помогает армии РФ закрывать пробелы на фронте — расследование Reuters
Наемники российкого отряда БАРС. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во время освобождения Вооруженными силами Украины города Балаклея в конце 2022 года российской армии пришлось как можно быстрее отступать, чтобы не попасть в окружение. Уход регулярных частей захватчиков прикрывала группа наемников, численностью около полусотни бойцов.

Кто эти люди и откуда Россия набирает наемников для войны против Украины, попытались выяснить журналисты Reuters.

Добровольцы РФ в войне против Украины

Силы, прикрывавшие уход россиян из Балаклеи, численностью около 50 человек, принадлежат к так называемому Боевому армейскому резерву страны (БАРС).

Эта свободная группировка наемных подразделений общей численностью несколько тысяч бойцов, которых министерство обороны государства-агрессора развернуло в Украине для усиления регулярных войск.

Военные эксперты сообщают, что эти бойцы активно используются россиянами для того, чтобы закрыть места, где ВСУ удалось прорвать позиции регулярной армии РФ.

Барс
Боец БАРС во время боев за Балаклей. Фото: скриншот Reuters

Что говорят в Минобороны РФ

Министерство обороны России не ответило на просьбу Reuters о комментариях по поводу участия нерегулярных частей в войне против Украины.

Заместитель командира подразделения БАРС, который вел боевые действия в Балаклее, с которым связалось Reuters, подтвердил свой пост в подразделении, но отказался комментировать его деятельность.

При этом президент России Владимир Путин, по меньшей мере, дважды отмечал вклад БАРС в продвижение захватчиков на некоторых участках фронта.

Род Торнтон, доцент кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, подсчитал, что БАРС предоставляет от 10 000 до 30 000 бойцов для российской армии, действующей в Украине и насчитывающей не менее 200 тысяч военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что в временно оккупированные Олешки Херсонской области прибыли темнокожие наемники Российской Федерации. Известно, что это хорошо выученное подразделение с современной техникой.

Россияне начали свозить кенийских наемников на запорожское направление фронта. Они были замечены в Токмаке и Молочанске замаскированными под видом коммунальных работников.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Россия

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