На Херсонщині партизани фіксують прибуття темношкірих найманців РФ

Російський військовий тренує темношкірих найманців. Фото ілюстративне: Military Africa

До тимчасово окупованих Олешків Херсонської області прибули темношкірі найманці Російської Федерації. Відомо, що це добре вишколений підрозділ із сучасною технікою.

Про це повідомили представники партизанського руху АТЕШ у суботу, 24 лютого.

На Херсонщину прибули темношкірі найманці

Агенти АТЕШ із окупованих Олешок доповіли, що 22 лютого до міста прибув загін темношкірих російських найманців.

Вони розквартувалися у місцевому Будинку культури.

Наразі лише відомо, що це елітний підрозділ із дорогим обмундируванням та сучасною технікою.

"Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів", — повідомили партизани.

На сьогодні рашисти активно залучають найманців з усього світу: Африка, Середня/Далека Азія і навіть Південна Америка. При цьому пропаганда Москви активно звинувачує Україну у використанні найманців, вказуючи на український Міжнародний легіон.

"АТЕШ змусить найманців пошкодувати, що вони приїхали вбивати українців!" — говориться в заяві руху.

Раніше ми повідомляли, що росіяни почали звозити кенійських найманців на запорізький напрямок фронту. Їх було помічено в Токмаку та Молочанську, замаскованими під виглядом комунальних працівників.

РФ продовжує вербувати на війну в Україні людей. В результаті на фронті з'явилися нові найманці — кубинці.