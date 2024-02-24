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На Херсонщині партизани фіксують прибуття темношкірих найманців РФ

24 лютого 2024 21:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Херсонщині партизани фіксують прибуття темношкірих найманців РФ
Російський військовий тренує темношкірих найманців. Фото ілюстративне: Military Africa
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

До тимчасово окупованих Олешків Херсонської області прибули темношкірі найманці Російської Федерації. Відомо, що це добре вишколений підрозділ із сучасною технікою.

Про це повідомили представники партизанського руху АТЕШ у суботу, 24 лютого.

На Херсонщину прибули темношкірі найманці

Агенти АТЕШ із окупованих Олешок доповіли, що 22 лютого до міста прибув загін темношкірих російських найманців.

Вони розквартувалися у місцевому Будинку культури.

Наразі лише відомо, що це елітний підрозділ із дорогим обмундируванням та сучасною технікою.

"Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів", — повідомили партизани.

На сьогодні рашисти активно залучають найманців з усього світу: Африка, Середня/Далека Азія і навіть Південна Америка. При цьому пропаганда Москви активно звинувачує Україну у використанні найманців, вказуючи на український Міжнародний легіон.

"АТЕШ змусить найманців пошкодувати, що вони приїхали вбивати українців!" — говориться в заяві руху.

Раніше ми повідомляли, що росіяни почали звозити кенійських найманців на запорізький напрямок фронту. Їх було помічено в Токмаку та Молочанську, замаскованими під виглядом комунальних працівників. 

РФ продовжує вербувати на війну в Україні людей. В результаті на фронті з'явилися нові найманці — кубинці.

війна
Україна
Африка
Херсонська область
партизани

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