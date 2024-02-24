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Хто допомагає армії РФ закривати прогалини на фронті — розслідування Reuters

24 лютого 2024 22:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Хто допомагає армії РФ закривати прогалини на фронті — розслідування Reuters
Найманці російського загону БАРС. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час звільнення Збройними силами України міста Балаклія наприкінці 2022 року російській армії довелося якнайшвидше відступати, щоб не потрапити в оточення. Відхід регулярних частин загарбників прикривала група найманців чисельністю близько півсотні бійців.

Хто ці люди і звідки Росія набирає найманців для війни проти України, спробували з'ясувати журналісти Reuters.

Добровольці РФ у війні проти України

Сили, які прикривали відхід росіян з Балаклії, чисельністю близько 50 осіб належать до так званого Бойового армійського резерву країни (російська абревіатура БАРС). 

Це вільне угруповання найманих підрозділів загальною чисельністю кілька тисяч бійців, яких міністерство оборони держави-агресора розгорнуло в Україні для підсилення регулярних військ.

Військові експерти повідомляють, що ці бійці активно використовуються росіянами для того, щоб закрити ті місця, де ЗСУ вдалося прорвати позиції регулярної армії РФ.

Барс
Боєць БАРС під час боїв за Балаклею. Фото: скриншот Reuters

Що говорять в Міноборони РФ 

Міністерство оборони Росії не відповіли на прохання Reuters про коментарі щодо участі нерегулярних частин у війні проти України.

Заступник командира підрозділу БАРС, який вів бойові дії в Балаклії, з яким зв’язалося Reuters, підтвердив свою посаду в підрозділі, але відмовився коментувати його діяльність.

При цьому президент Росії Володимир Путін щонайменше двічі відзначав внесок БАРС у просування загарбників на деяких ділянках фронту.

Род Торнтон, доцент кафедри оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона, підрахував, що БАРС надає від 10 до 30 тисяч бійців для російської армії, яка діє в Україні і налічує щонайменше 200 тисяч військовослужбовців.

Раніше ми повідомляли, що до тимчасово окупованих Олешків Херсонської області прибули темношкірі найманці Російської Федерації. Відомо, що це добре вишколений підрозділ із сучасною технікою.

Росіяни почали звозити кенійських найманців на запорізький напрямок фронту. Їх було помічено в Токмаку та Молочанську замаскованими під виглядом комунальних працівників.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Росія

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