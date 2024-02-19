Х-69, крылатая ракета, детали, история разработки.

Российская крылатая ракета Х-69. Фото: росСМИ

В течение двух лет полномасштабной войны русская оккупационная армия использовала против Украины разнообразное оружие. Начиналось все с актуальных образцов вооружения, позже после больших потерь российское командование расконсервировало старые запасы, а теперь появилась информация о новых ракетах, которые вроде бы начала использовать страна-агрессор. Что известно о загадочной ракете Х-69, обломки которой, по неофициальным данным, были замечены на территории Украины после очередного февральского обстрела — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Российские ракетные удары

После начала полномасштабного вторжения, особенно после провала первоначального плана блицкрига, то есть быстрого захвата ключевых городов юга, востока, а также Киева, российские войска начали постоянно обстреливать тыловые территории Украины крылатыми и баллистическими ракетами.

Одной из ракет, запуски которых регулярно проходят с самолетов стратегической авиации страны-агрессора, является крылатая ракета "воздух-земля" Х-59. Удары этими ракетами не являются столь массовыми, как основное ракетное оружие российской армии — Х-101/Х-55/Х-555. Однако некоторые объекты в Украине пострадали именно от этих ракет, которые находятся на вооружении советской/российской армии еще с начала 80-х годов прошлого века.

В частности, именно ракетами Х-59 в сентябре 2022 года был обстрелян аэропорт в Кривом Роге. Тогда глава Днепропетровской областной военной администрации заявил об уничтожении инфраструктуры этого объекта. Кроме того, в августе того же года россияне ударили ракетами Х-59 по общественному туалету в поселке Нововоронцовка на севере правобережной части Херсонской области.

Так что эта ракета хорошо известна украинским силам противовоздушной обороны, ее неоднократно сбивали. Но в феврале 2024 года появилась информация о том, что россияне начали использовать ракеты, которые являются продолжением серии "воздух-земля" и которые до сих пор нигде не использовались по одной важной причине — их формально еще не передали на вооружение российской армии.

Откуда взялась новая ракета

Эти ракеты имеют индекс Х-69, но получили это название далеко не сразу, а после серьезной модернизации. Дело в том, что еще в 2009 году российское конструкторское бюро "Радуга" представило модифицированный вариант ракеты Х-59 — Х-59МК2.

Вариант Х-59МК2 отличался от базовой ракеты этой серии усовершенствованной системой наведения. Так, обычную радиолокационную головку самонаведения разработчики заменили инерционной системой наведения, соединенной как с западной навигационной системой GPS, так и с российской ГЛОНАСС.

Но в серийное производство эта ракета не пошла. В конструкторском бюро "Радуга" продолжили разработку в этом направлении — и уже во время полномасштабной российско-украинской войны, на международном военном форуме "Армия-2022", впервые была представлена на публике формально новая ракета Х-69. Какова на самом деле продолжение конструкторских работ над вариантом Х-59МК2.

Почему Х-69 — квадратная ракета

Главной ее особенностью, которая заметна и не специалистам и по которой эту ракету очень легко идентифицировать — форма Х-69. В отличие от предшественниц, которые в сечении являются круглыми, ракета Х-69 имеет квадратное сечение. Зачем в конструкторском бюро решили отойти от классических, идеальных с точки зрения аэродинамики формы?

Тогда, в 2022-м, объяснялось практической выгодой. Изменение конфигурации корпуса увеличивает объем ракеты, что позволяет серьезно увеличить боевую часть и количество боеприпасов. Если классический вариант Х-59 может нести боевую часть (обычную, проникающую) массой 148 кг, то квадратная Х-69 содержит уже 310 кг. Преимущество очевидно.

Кроме того, новая ракета Х-69, как отмечали разработчики, имеет гораздо более серьезную, по сравнению с первыми вариантами базовой Х-59, дальность пуска. Дальность пуска базового варианта Х-59 - до 45 километров, модификаций Х-59М и Х-59М2 — до 115-ти. А Х-59МК2 и, соответственно, Х-69 уже до 290 километров.

Какие самолеты должны запускать Х-69

Интересен еще один факт, касающийся новой ракеты, еще официально не поступившей на вооружение российской армии. Когда Х-69 еще только представили, то заявлялось, что использовать эти ракеты будут новые военные самолеты Военно-космических сил РФ.

Речь шла, в частности, об истребителях Су-57 и Су-75. Но дело в том, что Су-75 вообще не существует — по последним данным, только в ноябре 2023 года началась подготовка к созданию первых опытных образцов этого самолета. По самым оптимистичным данным (которые, учитывая проблемы российской экономики под давлением западных санкций, будут скорректированы в сторону увеличения всех сроков), первый самолет Су-75 может появиться не раньше конца 2025 года.

Истребители Су-57 уже существуют не только на бумаге. И их, по имеющимся данным, сделали всего 15 единиц. И это — включая опытные образцы, так что фактически их еще меньше. Что касается передачи их для использования в ВКС РФ, то информация была лишь о нескольких таких самолетах, не больше пяти.

Зачем использовать неготовые ракеты

Рискнем предположить, что Су-57 если и используются на театре боевых действий в Украине, то очень редко и очень осторожно — иначе хоть один экземпляр уже был бы сбит украинской ПВО, продемонстрировавшим, что для него нет ничего невозможного. И, скорее всего, эти самолеты еще не воюют против Украины.

Зачем россияне начали использовать еще неготовые ракеты? Здесь есть два варианта пояснения. Во-первых, где же испытывать новое вооружение, как ни в боевых условиях. Это, кстати, не означает, что Х-69 уже готовы к использованию и вскоре поступят в российскую армию. Одно время оккупанты решили использовать против Чечни (в так называемой Первой чеченской войне) ракеты Х-59. Но уже после четырех пусков, поняв невыгодность и бесперспективность, от этой идеи отказались.

Во-вторых, российская армия, как уже было обнаружено, постепенно начинает использовать против Украины даже ракеты, которые не подходят для нормального ведения обстрелов. Скажем, в Киеве после удара 7 февраля обнаружили обломки гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", о чем Новини.LIVE подробно рассказывали ранее. Так что, возможно, оккупанты пытаются компенсировать недостаток стандартных ракет, которыми велись предварительные обстрелы, даже опытными образцами типа Х-69.