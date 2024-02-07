Ракетний удар по Києву 7 лютого, яку зброю використали, причини і наслідки

Наслідки атаки на Київ 7 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Російські окупаційні війська зранку 7 лютого 2024 року здійснили черговий масований ракетний удар по території України. Наскільки ця атака була масованою, у чому особливість саме цього ракетного удару — у сьогоднішньому матеріалу Новини.LIVE.

Ранкова атака — обсяг і жертви

7 лютого 2024 року увійшло в історію російсько-української війни як день чергового масованого ракетного обстрілу території України. Втім, відразу варто зазначити, що масованість цієї атаки і, скажімо, попередньої серйозно відрізняється від попереднього періоду — зими-2022/2023. І це перший підсумок вівторка, який означає, що Росія таки втрачає запаси / не встигає виготовляти нові екземпляри.

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Так, усього під час атаки росіяни використали 64 одиниці зброї. Причому 20 із них — це дрони Shahed-136/131, які традиційно українська протиповітряна оборона збиває досить непогано. От і цього разу — командування Повітряних сил повідомило про 15 знищених безпілотників.

Таким чином, маємо 44 ракети. Із них головної російської зброї — крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 — було використало 29. Порівняно із новорічними обстрілами та минулорічними атаками це значно, в кілька разів, менше. До того ж відсоток знищених ракет ще вищий, ніж у дронів — 26 із 29.

Звісно, окупанти використали й інші ракети, крилаті та балістичні. Крилаті — це 4 ракети Х-22, головна проблема яких у тому, що вони уже давно не виготовляються. Тож це безповоротні втрати агресора, саме через це він і використовує їх дуже рідко.

Ще було запущено три крилаті ракети "Калібр" морського базування — усі три система ППО успішно знищила. А от не збили українські воїни ті ракети, які традиційно є невловимими чи майже невловимими для ЗСУ — це балістичні "Іскандер-М" та зенітні ракети С-300, якими з Бєлгородської області б’ють по Харкову та Харківщині.

Тож в цілому можна сказати, що Сили оборони успішно відбили цю атаку. На жаль, не обійшлося без загиблих — на момент написання матеріалу таких було четверо, але, зважаючи на кількість використаної зброї, росіяни могли розраховувати на значно більшу кількість жертв. Та українська ППО уже давно працює на максимумі, тому рівень втрат уже не перший місяць є, як кажуть фахівці, дуже низьким.

Військово-політичний смисл атаки — а він є?

В атаці 7 лютого варто відзначити кілька як стратегічних, так і тактичних моментів. Почнемо з перших. Минулорічні ракетні атаки мали чіткий акцент — росіяни спочатку били по об’єктах нафтогазової промисловості, потім, ближче до початку опалювального сезону, почали уражати об’єкти енергетичної системи.

Як ми усі пам’ятаємо, результати цих атак були досить серйозні — хай і не настільки критичними, як прогнозувалося (скажімо, міський голова Києва Віталій Кличко минулої осені припускав, що усіх киян доведеться евакуювати на зиму, бо в місті не працюватимуть елементарні комунальні послуги — опалення, електроенергія тощо). Але сенс таких атак принаймні був зрозумілий.

Після того, як "найскладнішої зими в історії", якою лякали українців численні експерти та волонтери, не сталося — однозначний смисл російських ракетних атак поступово був втрачений. Енергосистема вистояла. Нафтогазова промисловість працює. Об’єкти, які мають відношення до Повітряних сил ЗСУ (саме тому удари завдавалися по Миргороду та Старокостянтинову, де базуються бригади тактичної авіації і де, можливо, базуватимуться ескадрильї F-16), не зазнали аж таких серйозних збитків.

І ми бачимо, що країна-агресор повернулася до банальної і, в принципі, безглуздої тактики — бити винятково по Києву. Звісна річ, є Харків, який через близькість до кордону є зручною ціллю для ракет С-300 (що не збиваються українською ППО). Також росіяни час від часу завдають ударів по західній частині Дніпропетровської області, через яку проходять транспортно-логістичні коридори на Донбас. Але сенсу в ударах по Києву, який захищений системою Patriot, давно немає.

Навпаки, потенційні серйозні наслідки обстрілів Києва із великою кількістю жертв можуть знову винести Україну та нинішню війну на перші шпальти світових ЗМІ. Тож виходить, що росіяни таким чином грають проти самих себе — хоча й без особливого результату, бо, як вже було сказано, столичні підрозділи ППО успішно тримають удар.

Так був "Циркон" чи ні

Від загального перейдемо до конкретних моментів. По-перше, дуже цікавою є інформація використання росіянами гіперзвукової ракети 3M22 "Циркон". Офіційно використання цієї зброї українською стороною не визнано, але у столиці на місці падіння уламків однієї зі збитих цілей були знайдені деталі, які можуть свідчити про те, що це був саме "Циркон".

По-перше, варто підкреслити, що "Циркон" є протикорабельною ракетою. Тобто в умовах атаки на конкретні сухопутні об’єкти він є не дуже вигідною зброєю. Або — повертаємося до попереднього розділу статті — росіяни просто б’ють по Києву, аби бити, аби налякати українців і завдати якомога більшої кількості руйнувань. Як нацисти по Лондону в 1940-му. І, в принципі, з такою ж ефективністю — як британці тоді, так і українці зараз, не зламалися і не зламаються. Свідченням чого є повна відсутність в інформаційному просторі закликів про те, що українцям варто було б натиснути на владу, щоб та ішла на мирні переговори з агресором. У Кремлі уже зрозуміли, що ніхто з українців здаватися не збирається.

Крім того, "Циркон" є сучасною розробкою, дуже дорогою ракетою. Настільки дорогою, що офіційно росіяни навіть не оприлюднювали вартість цього проєкту. І уже не оприлюднять — зважаючи на те, що ЗМ22, якщо це дійсно була вона, успішно знищила українська ППО.

Що не так з "Калібрами"

Ще один конкретний ракетний акцент, який хотілося б зробити у контексті цієї атаки — це акцент на крилаті ракети "Калібр". Вони, як відомо, розташовуються на кораблях Чорноморського флоту і запускалися з Новоросійська.

По-перше, цікавим є те, що росіяни взагалі використали "Калібри", бо останнім часом вони майже не били по Україні саме цим видом крилатих ракет. Який, між іншим, дешевший за Х-101, за деякими даними, майже удвічі (6,5 мільйона доларів про 13 мільйонів). Цього разу були запущені три "Калібри", 100% з яких успішно збила українська ППО.

Крім того, є один технічний нюанс. Стандартна пускова установка "Калібрів" — це чотири ракети. (Або – у модифікованій версії — вісім.) А запущено було три. Тобто система "Калібр" була використана на 25% вхолосту.

Цікаво, що під час одного із січневих ударів, 2-го числа, росіяни так само запустили три, а не чотири "Калібри". Що підводить до думки, що росіяни просто економлять ці ракети, намагаються їх розтягнути на якомога довший період. А це, у свою чергу, може означати лише одне — військово-промисловий комплекс країни-агресора не справляється із поставленою Кремлем задачею відновити ракетні запаси для повноцінних масованих ударів на кшталт осені-зими 2022 року.