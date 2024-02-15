Куда летят "Калибры" сейчас 15 февраля - масштабная воздушная тревога

Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, превратилась в масштабную. Предварительно произошли пуски ракет с Ту-95 мс, а также над областями летают "Калибры". Опасность была объявлена около 04:30.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 15 февраля

По данным украинских военных, ракеты направляются в Днепропетровскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:09. Кривой Рог призывают пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:15. Силы обороны юга сообщают, что ракеты были запущены предположительно с российского фрегата "Адмирал Макаров", где базируется восемь "Калибров".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"

Также есть информация о ракетах в Кировоградской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:25. Воздушные силы предупреждают об изменении курса ракет в Кировоградской области северо-западнее.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:32. "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!" — сообщают военные.

Также по их словам, ракету зафиксировали в Черкасской области, направляющейся на северо-восток.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:36. Защитники пишут о первой группе крылатых ракет, запущенных с Ту-95 мс. Ракеты уже в Сумской области направляются в Черниговскую.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Вражеские ракеты летят в Киев.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:40. По данным "Николаевского Ванька" угроза для Киевской,

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 05:45. Есть информация о ракете в Винницкой области в западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:49. Воздушные силы призывают киевлян и гостей столицы пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:52. Ракеты из Житомирской области направляются в сторону Киева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Есть вероятность работы ПВО в Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...