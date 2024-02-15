Куда летят "Калибры" сейчас 15 февраля - масштабная воздушная тревога

"Калибры" над областями - масштабная воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, превратилась в масштабную. Предварительно произошли пуски ракет с Ту-95 мс, а также над областями летают "Калибры". Опасность была объявлена около 04:30.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Воздушная тревога сейчас 15 февраля
По данным украинских военных, ракеты направляются в Днепропетровскую область.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
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