Куди летять "Калібри" зараз 15 лютого — масштабна повітряна тривога

"Калібри" над областями — масштабна повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, перетворилася на масштабну. Попередньо, відбулися пуски ракет з Ту-95 мс, а також над областями літають "Калібри". Небезпеку оголосили близько 04:30.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 15 лютого
За даними українських військових, ракети прямують на Дніпропетровську область.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Оновлено 05:09. Кривий Ріг закликають пройти в укриття.
Оновлено 05:15. Сили оборони півдня повідомляють, що ракети було запущено ймовірно з російського фрегата "Адмірал Макаров", де базується вісім "Калібрів".
Також є інформація про ракети на Кіровоградську область.
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Оновлено 05:32. "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!" — повідомляють військові.
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Є ймовірність роботи ППО на Київщині.
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