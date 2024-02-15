Куди летять "Калібри" зараз 15 лютого — масштабна повітряна тривога

Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, перетворилася на масштабну. Попередньо, відбулися пуски ракет з Ту-95 мс, а також над областями літають "Калібри". Небезпеку оголосили близько 04:30.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 15 лютого

За даними українських військових, ракети прямують на Дніпропетровську область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:09. Кривий Ріг закликають пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:15. Сили оборони півдня повідомляють, що ракети було запущено ймовірно з російського фрегата "Адмірал Макаров", де базується вісім "Калібрів".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня"

Також є інформація про ракети на Кіровоградську область.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:25. Повітряні сили попереджають про зміну курсу ракет у Кіровоградській області на північний захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:32. "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!" — повідомляють військові.

Також за їх словами, ракету зафіксували в Черкаській області, прямує на північний схід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:36. Захисники пишуть про першу групу крилатих ракет, що були запущені з Ту-95 мс. Ракети вже в Сумській області прямують до Чернігівської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Ворожі ракети летять на Київ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:40. За даними "Николаевского Ванька" загроза для Київської,

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 05:45. Є інформація про ракету в Вінницькій області в західному напрямку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:49. Повітряні сили закликають киян та гостей столиці пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:52. Ракети з Житомирської області прямують в бік Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Є ймовірність роботи ППО на Київщині.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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