Испания анонсировала новый пакет военной помощи Украине — что предоставят союзники

Бронетранспортер М113 ВС Испании. Фото: Twitter/Noelreports

В Испании анонсирована передача Украине партии гусеничных бронетранспортеров M113 и другого военного оборудования, которое войдет в новый пакет военной помощи для ВСУ.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в четверг, 15 февраля.

Новый пакет военной помощи Украине от Испании

По словам чиновницы, две единицы бронетранспортеров перестроены в бронированные машины скорой медицинской помощи. Также королевство предоставит Украине несколько пожарных, снегоуборочных и машин для перевозки личного состава.

Версия М113 ВС Испании, как машины скорой помощи. Источник: Википедия

Среди прочего оборудования украинские армейцы получат два легких катера, электрические генераторы и установки для очистки пресной воды. Также Украина получит партию разного оружия для противовоздушной обороны, воздушных и военно-морских операций. Кроме этого, чиновник прокомментировала обучение украинских бойцов в Испании под наблюдением инструкторов королевских вооруженных сил.

"Подготовка украинских войск в Испании продолжается очень хорошими темпами, оценив качество обучения, включающего использование систем Patriot, NASAMS и Hawk, а также планирование и проведение подводного разминирования", — сказала Роблес.

Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16, тем самым увеличив общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 машин.

А финский оборонный концерн Nammo Lapua планирует в пять раз увеличить производство боеприпасов для Украины.