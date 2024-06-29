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Иностранный производитель дронов планирует открыть предприятие в Украине

29 июня 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Производитель БпЛА из США откроет завод в Украине
Дрон Skydio. Фото: Skydio
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине планирует открыть свое производство компания Skydio. Она планирует производить беспилотники и начинает нанимать на работу украинских специалистов.

Об этом пишет Defence Express.

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Производство дронов в Украине

Гендиректор производителя БпЛА Skydio Адам Брай заявил, что уже нанял до десяти сотрудников в Украине с целью расширения компании в регионе. Они работают над проектированием и поддержкой клиентов-пользователей дронов, которые уже эксплуатируются на фронте.

Он отметил, что "никогда не встречал таких опытных пользователей дронов, как люди в Украине". В дальнейшем компания планирует производство таких компонентов как систем, которые помогают летать в условиях использования РЭБ, а дальше локализовать производство дронов в Украине.

Skydio планирует открыть производство дронов в Украине.
Картинка с камеры дрона. Фото: Skydio

Известно, что с начала полномасштабного вторжения Skydio передала Силам обороны около тысячи БаЛА и Украина также заинтересована в поставке их новых дронов X10D, которые были предложены армии США.

По словам Брая, при разработке своих беспилотников компания часто опирается именно на опыт Украины в этом направлении. В частности, для дронов важна способность действовать в условиях применения мощных РЭБ врагом.

В Украине начали снимать сотрудников в компанию Skydio для производства дронов
Дрон Skydio X10D. Фото: Skydio

"Там, где есть разногласия, мы придаем приоритет тому, что видим в Украине", — отметил гендиректор Skydio.

Новую модель X10D в компании называют "интеллектуальным" дроном с лучшими датчиками, пилотирование которого осуществляется с помощью систем искусственного интеллекта. Также он оснащен многодиапазонным радиомодулем, позволяющим выбирать определенные частоты — именно благодаря этому можно преодолевать РЕБ.

Ранее The Wall Sreet Journal писало, что американская компания Skydio отправила сотни своих лучших беспилотников в Украину.

Кроме того, украинская армия начала использовать беспилотники с искусственным интеллектом для ударов по тыловой военной инфраструктуре России.

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