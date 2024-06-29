Турецький дрон Bayraktar втрачає ефективність на фронті в Україні — які причини

БпЛА Bayraktar. Фото: Baykar

Турецький безпілотник Bayraktar втратив ефективність на фронті в Україні. Наразі дрон неможливо використовувати настільки ж ефективно, як це було раніше.

Про це розповіли військово-політичні оглядачі Олександр Коваленко та Олексій Гетьман для NV.

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Неефективність Bayraktar на фронті

Коваленко вважає, що зменшення ефективного застосування цього безпілотника і як наслідок втрата актуальності Bayraktar пояснюється тим, що Росії вдалося сформувати ешелоновану систему ППО.

"В зоні бойових дій в Україні тотальна наявність російських систем ППО. Тому і ризики для Bayraktar величезні", — сказав він.

За його словами, через це турецький дрон неможливо використовувати настільки ж ефективно, як раніше.

"Цей БпЛА не може працювати у тій місцевості, де є ешелонована ППО", — пояснив аналітик.

Коваленко наголосив, що успішне використання БпЛА на початку повномасштабного вторгнення пояснюється тим, що тоді систем ППО РФ були на марші. Таким чином, їх простіше було ловити ударними дронами. За словами аналітика, цей безпілотник призначався або для використання в країнах, що розвиваються, або там, де немає ешелонованої ППО противника.

Гетьман погодився зі словами Коваленка. Він наголосив, що Bayraktar став легкою мішенню для російських засобів ППО тактичного рівня. Вразливість БпЛА експерт пояснив великими габаритами і невисокою швидкістю.

Аналітики зазначають, що замість Bayraktar як ударного БпЛА тепер використовують FPV-дрони. Однак вони наголошують, що Bayraktar TB2 ще рано списувати з рахунків.

"Якщо його розглядати як розвідувальний БпЛА, то Bayraktar зберігає свою актуальність", — каже Коваленко.

Це через те, що у турецькому дроні є високоякісна оптико-електронна станція, яка дозволяє використовувати його з великої відстані для проведення розвідувальних операцій, корекції вогню, ведення спостереження за переміщенням противника та патрулювання прикордонних регіонів в безпечному режимі.

Гетьман вважає можливим використання БпЛА у ролі системи зв’язку чи ретранслятора сигналу, що забезпечуватиме зв’язок із іншими безпілотниками.

Нагадаємо, захисники 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України встановили Державний Прапор в одному з населених пунктів Росії. Зробити це воїнам вдалося за допомогою безпілотника.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, якщо є розпорядження про посилення дронами Покровського напрямку фронту, то очевидно, що є план їх застосування. За його словами, Україна має достатній запас цих технічних засобів.