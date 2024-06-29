Виробник БпЛА із США відкриє завод в Україні

Іноземний виробник дронів планує відкрити підприємство в Україні
В Україні планує відкрити своє виробництво компанія Skydio. Вона планує виробляти безпілотники та вже починає наймати на роботу українських спеціалістів.
Про це пише Defence Express.
Виробництво дронів в Україні
Гендиректор виробника БпЛА Skydio Адам Брай заявив, що вже найняв до десяти співробітників в Україні з метою розширення компанії в регіоні. Наразі вони працюють над проєктуванням та підтримкою клієнтів-користувачів дронів, які вже експлуатуються на фронті.
Він зазначив, що "ніколи не зустрічав таких досвідчених користувачів дронів, як люди в Україні". Надалі компанія планує виробництво таких компонентів, як систем, які допомагають літати в умовах використання РЕБ, а далі локалізувати виробництво дронів в Україні.
Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Skydio передала Силам оборони близько тисячі БпЛА й Україна також зацікавлена у постачанні їхніх нових дронів X10D, які пропонуються армії США.
За словами Брая, під час розробки своїх безпілотників компанія часто спирається саме на досвіді України у цьому напряму. Зокрема, для дронів є важливим здатність діяти в умовах застосування потужних РЕБ ворогом.
"Там, де є розбіжності, ми надаємо пріоритет тому, що бачимо в Україні", — зауважив гендиректор Skydio.
Видання пише, що нову модель X10D у компанії називають "інтелектуальним" дроном з найкращими датчиками, пілотування якого здійснюється за допомогою систем штучного інтелекту. Також він оснащений багатодіапазонним радіомодулем, який дозволяє обирати певні частоти — саме завдяки цьому можна долати РЕБ.
Раніше The Wall Sreet Journal писало, що американська компанія Skydio відправила сотні своїх найкращих безпілотників в Україну.
Крім того, українська армія почала використовувати безпілотники зі штучним інтелектом для ударів по тиловій військовій інфраструктурі Росії.
Читайте Новини.LIVE!