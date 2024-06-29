Виробник БпЛА із США відкриє завод в Україні

Дрон Skydio. Фото: Skydio

В Україні планує відкрити своє виробництво компанія Skydio. Вона планує виробляти безпілотники та вже починає наймати на роботу українських спеціалістів.

Про це пише Defence Express.

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Гендиректор виробника БпЛА Skydio Адам Брай заявив, що вже найняв до десяти співробітників в Україні з метою розширення компанії в регіоні. Наразі вони працюють над проєктуванням та підтримкою клієнтів-користувачів дронів, які вже експлуатуються на фронті.

Він зазначив, що "ніколи не зустрічав таких досвідчених користувачів дронів, як люди в Україні". Надалі компанія планує виробництво таких компонентів, як систем, які допомагають літати в умовах використання РЕБ, а далі локалізувати виробництво дронів в Україні.

Картинка з камери дрона. Фото: Skydio

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Skydio передала Силам оборони близько тисячі БпЛА й Україна також зацікавлена у постачанні їхніх нових дронів X10D, які пропонуються армії США.

За словами Брая, під час розробки своїх безпілотників компанія часто спирається саме на досвіді України у цьому напряму. Зокрема, для дронів є важливим здатність діяти в умовах застосування потужних РЕБ ворогом.

Дрон Skydio X10D. Фото: Skydio

"Там, де є розбіжності, ми надаємо пріоритет тому, що бачимо в Україні", — зауважив гендиректор Skydio.

Видання пише, що нову модель X10D у компанії називають "інтелектуальним" дроном з найкращими датчиками, пілотування якого здійснюється за допомогою систем штучного інтелекту. Також він оснащений багатодіапазонним радіомодулем, який дозволяє обирати певні частоти — саме завдяки цьому можна долати РЕБ.

Раніше The Wall Sreet Journal писало, що американська компанія Skydio відправила сотні своїх найкращих безпілотників в Україну.

Крім того, українська армія почала використовувати безпілотники зі штучним інтелектом для ударів по тиловій військовій інфраструктурі Росії.