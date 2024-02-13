Илон Маск заявил, что Украина не выиграет в войне против России
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что "не существует никакого шанса", что российский диктатор Владимир Путин проигрывает в войне против Украины. Миллиардер призвал правительство США прекратить помогать Украине, чтобы война закончилась быстрее.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Илон Маск призывает США прекратить поддержку Украины
В понедельник, 12 февраля, Илон Маск присутствовал на форуме X Spaces — части его социальной медиаплатформы X. Там состоялась дискуссия, в которой приняли участие сенаторы-республиканцы США, выступающие против законопроекта Сената, предусматривающего продление помощи Украины.
Один из участников дискуссии Рон Джонсон заявил, что люди, считающие, что Украина победит, "живут в мире фантазий".
В знак согласия с Джонсоном Маск заявил, что нет никакого шанса, что президент России Путин может проиграть войну в Украине.
После этого миллиардер призвал американцев обратиться к своим выборным представителям по поводу законопроекта о помощи Украине. Он надеется, что правительство США прекратит поставки оружия, чтобы якобы быстрее закончить войну.
"Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине", — заявил Маск.
Напомним, ранее стало известно, что россияне используют на фронте терминалы спутниковой связи Starlink.
После чего Илон Маск заявил, что категорически отрицает, что SpaceX продает терминалы российской армии.
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