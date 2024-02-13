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Илон Маск заявил, что Украина не выиграет в войне против России

13 февраля 2024 18:16
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Илон Маск заявил, что Украина не выиграет в войне против России
Основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что "не существует никакого шанса", что российский диктатор Владимир Путин проигрывает в войне против Украины. Миллиардер призвал правительство США прекратить помогать Украине, чтобы война закончилась быстрее.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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В понедельник, 12 февраля, Илон Маск присутствовал на форуме X Spaces — части его социальной медиаплатформы X. Там состоялась дискуссия, в которой приняли участие сенаторы-республиканцы США, выступающие против законопроекта Сената, предусматривающего продление помощи Украины.

Один из участников дискуссии Рон Джонсон заявил, что люди, считающие, что Украина победит, "живут в мире фантазий".

В знак согласия с Джонсоном Маск заявил, что нет никакого шанса, что президент России Путин может проиграть войну в Украине.

После этого миллиардер призвал американцев обратиться к своим выборным представителям по поводу законопроекта о помощи Украине. Он надеется, что правительство США прекратит поставки оружия, чтобы якобы быстрее закончить войну.

"Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине", — заявил Маск.

Напомним, ранее стало известно, что россияне используют на фронте терминалы спутниковой связи Starlink.

После чего Илон Маск заявил, что категорически отрицает, что SpaceX продает терминалы российской армии.

США
владимир путин
Илон Маск
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Россия

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