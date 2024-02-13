Ілон Маск заявив, що Україна не виграє у війні проти Росії

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: google.com

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що "не існує жодного шансу", що російський диктатор Володимир Путін програє у війні проти України. Мільярдер закликав уряд США припинити допомагати Україні, аби війна закінчилася швидше.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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У понеділок, 12 лютого, Ілон Маск був присутнім на форумі X Spaces — частині його соціальної медіа-платформи X. Там відбулася дискусія, у якій взяли участь сенатори-республіканці США, що виступають проти законопроєкту Сенату, який передбачає продовження допомоги України.

Один з учасників дискусії Рон Джонсон заявив, що ті люди, які вважають, що Україна переможе, "живуть у світі фантазій".

На знак згоди з Джонсоном Маск заявив, що "немає жодного шансу", що президент Росії Путін може програти війну в Україні.

Після цього мільярдер закликав американців звернутися до своїх виборних представників щодо законопроєкту про допомогу Україні. Він сподівається, що уряд США припинить постачання зброї, щоб нібито швидше закінчити війну.

"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допомагає Україні", — заявив Маск.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни використовують на фронті термінали супутникового звʼязку Starlink.

Після чого Ілон Маск заявив, що категорично заперечує, що SpaceX продає термінали російській армії.