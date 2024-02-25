Ермак ответил, допускает ли Украина переговоры с Россией

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже два года идет полномасштабная война против России. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина допускает проведение переговоров с Россией, но не сейчас.

Об этом глава ОП сказал Ермак во время форума "Україна.2024".

Переговоры с Россией

По словам Ермака, переговоры с Россией могут пройти в рамках Саммита мира. Первая такая встреча планируется уже в ближайшее время.

Глава Офиса Президента отметил, что на нее пригласят около 160 представителей — во время мероприятия обсудят украинскую Формулу мира.

Известно, что Россию на первом Саммите не будут ждать, однако допускают возможность встречи с ее представителями на втором подобном мероприятии.

Однако, по словам Ермака, это возможно только после создания совместного плана с союзниками по преодолению всех кризисов, вызванных войной.

Напомним, представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с "учетом ситуации на фронте". Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.

Также мы писали, что бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, они возможны после выборов в США.