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Ермак ответил, допускает ли Украина переговоры с Россией

25 февраля 2024 14:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ермак ответил, допускает ли Украина переговоры с Россией
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине уже два года идет полномасштабная война против России. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина допускает проведение переговоров с Россией, но не сейчас.

Об этом глава ОП сказал Ермак во время форума "Україна.2024".

Переговоры с Россией

По словам Ермака, переговоры с Россией могут пройти в рамках Саммита мира. Первая такая встреча планируется уже в ближайшее время.

Глава Офиса Президента отметил, что на нее пригласят около 160 представителей — во время мероприятия обсудят украинскую Формулу мира.

Известно, что Россию на первом Саммите не будут ждать, однако допускают возможность встречи с ее представителями на втором подобном мероприятии.

Однако, по словам Ермака, это возможно только после создания совместного плана с союзниками по преодолению всех кризисов, вызванных войной.

Напомним, представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с "учетом ситуации на фронте". Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.

Также мы писали, что бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, они возможны после выборов в США.

Офис президента
Андрей Ермак
переговоры
война в Украине
Россия

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