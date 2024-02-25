Єрмак відповів, чи допускає Україна перемовини з Росією

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже два роки триває повномасштабна війна проти Росії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна допускає проведення перемовин з Росією, однак не зараз.

Про це очільник ОП сказав Єрмак під час форуму "Україна.2024".

Переговори з Росією

За словами Єрмака, перемовини з Росією можуть відбутися в межах Саміту миру. Перша така зустріч планується вже найближчим часом.

Голова Офісу Президента зазначив, що на неї запросять близько 160 представників — під час заходу обговорять українську Формулу миру.

Відомо, що Росію на першому Саміті не чекатимуть, однак допускають можливість зустрічі з її представниками на другому такому заході.

Однак, за словами Єрмака, це можливо тільки після створення спільного плану з союзниками щодо подолання всіх криз, спричинених війною.

Нагадаємо, представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною відбуватимуться з "урахуванням ситуації на фронті". Однак повернення анексованих територій навіть не обговорюватиметься.

Також ми писали, що колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс спрогнозував, коли можуть відбутися переговори між Україною та Росією. За його словами, вони можливі після виборів у США.