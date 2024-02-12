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У Росії зробили заяву щодо можливості переговорів з Україною

12 лютого 2024 17:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Росії зробили заяву щодо можливості переговорів з Україною
Представник Росії в ООН Василь Небензя. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною відбуватимуться з "урахуванням ситуації на фронті". Однак повернення анексованих територій навіть не обговорюватиметься.

Про це Небензя сказав в інтерв'ю BBC News — русская служба.

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Російський представник вважає, що переговори "рано чи пізно почнуться", але щодо деокупації українських регіонів росіяни говорити не збираються.

"Переговорів на тему окупованих територій з Україною бути не може, вони вже стали частиною Росії, справа зроблена, ми не готові це обговорювати", — зазначив Небензя.

Водночас він звинуватив Президента України Володимира Зеленського у відмові від переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс спрогнозував, коли можуть відбутися переговори між Україною та Росією. За його словами, вони можливі після виборів у США.

Крім того, колишній посол України у Великій Британії Володимир Хандогій в інтерв'ю Новини.LIVE відповів, чи можливі переговори з Росією цього року.

переговори
ООН
анексія
війна в Україні
Росія

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