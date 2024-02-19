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Егеря-десантники уничтожили средства РЭБ и склад дронов оккупантов

19 февраля 2024 09:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Егеря-десантники уничтожили средства РЭБ и склад дронов оккупантов
Российские захватчики на месте попадания. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские десантники уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы, а также склад дронов, несколько автомобилей. Также было ликвидировано около десятка окупантов.

Об этом сообщила Служба по связям с общественностью 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ в понедельник, 19 февраля.

Военные нанесли удар по оккупантам

Артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили базу российских захватчиков. Серией из пяти выстрелов десантники уничтожили средства радиоэлектронной борьбы, состав дронов и несколько автомобилей.

"Под мостом, который россияне использовали как тайник, бесславно погибло почти десяток российских оккупантов, пятеро были ранены. Удар был настолько мощным, что российские паблики рассказывали о нем несколько дней", — рассказали военные.

В ДШУ отметили, что в них попало даже российское видео последствий удачного удара украинских егерей.

Ранее мы сообщали, что Гвардия наступления показала, как проходит подготовка бойцов бригады НГУ "Буревой". Они тренируются в бронежилетах, чтобы быть готовыми преодолевать какие-либо трудности.

По сети ходят кадры ухода из Авдеевки Донецкой области украинских военных. Вероятно, бойцы передвигались по небольшим группкам, чтобы без потерь выйти из города.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Россия

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