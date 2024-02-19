Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Єгері-десантники знищили засоби РЕБ та склад дронів окупантів arrow

Єгері-десантники знищили засоби РЕБ та склад дронів окупантів

19 лютого 2024 09:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єгері-десантники знищили засоби РЕБ та склад дронів окупантів
Російські загарбники на місці влучання. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські десантники знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби, а також склад дронів, кілька автомобілів. Також було ліквідовано близько десятка окупантів.

Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ в понеділок, 19 лютого.

Військові завдали удару по окупантах

Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ знищили базу російських загарбників. Серією із п’яти пострілів десантники знищили засоби радіоелектронної боротьби, склад дронів та кілька автомобілів. 

"Під мостом, який росіяни використовували як сховок, безславно загинуло майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені. Удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів", — розповіли військові.

У ДШВ зазначили, що до них потрапило навіть російське відео наслідків вдалого удару українських єгерів.

Раніше ми повідомляли, що Гвардія наступу показала, як проходить підготовка бійців бригади НГУ "Буревій". Вони тренуються у бронежилетах, аби бути готовими долати будь-які труднощі.

Мережею ширяться кадри відходу з Авдіївки Донецької області українських військових. Ймовірно, бійці пересувались невеликими групками, щоб без втрат вийти з міста. 

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі