Єгері-десантники знищили засоби РЕБ та склад дронів окупантів

Російські загарбники на місці влучання. Фото: скриншот

Українські десантники знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби, а також склад дронів, кілька автомобілів. Також було ліквідовано близько десятка окупантів.

Про це повідомила Служба зв’язків з громадськістю 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ в понеділок, 19 лютого.

Військові завдали удару по окупантах

Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ знищили базу російських загарбників. Серією із п’яти пострілів десантники знищили засоби радіоелектронної боротьби, склад дронів та кілька автомобілів.

"Під мостом, який росіяни використовували як сховок, безславно загинуло майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені. Удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів", — розповіли військові.

У ДШВ зазначили, що до них потрапило навіть російське відео наслідків вдалого удару українських єгерів.

Раніше ми повідомляли, що Гвардія наступу показала, як проходить підготовка бійців бригади НГУ "Буревій". Вони тренуються у бронежилетах, аби бути готовими долати будь-які труднощі.

Мережею ширяться кадри відходу з Авдіївки Донецької області українських військових. Ймовірно, бійці пересувались невеликими групками, щоб без втрат вийти з міста.