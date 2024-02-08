Какие потери понесла Россия после взрыва на Воткинском заводе

Межконтинентальная ракета "Тополь-М", производимая на Воткинском заводе под Ижевском. Фото: росСМИ

Взрыв на Воткинском машиностроительном заводе принес России прежде всего информационный и имиджевый ущерб. Страны НАТО увидели, что российские власти не могут наладить безопасную и эффективную работу даже предприятий, выпускающих стратегическое оружие.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Потери Кремля после взрыва под Ижевском

Говоря о последствиях взрыва на Воткинском машиностроительном заводе для России и ее власти, Дмитрий Снегирев подчеркнул, что прежде всего это непрактические военные потери.

"Скорее всего, это информационные и имиджевые потери для Кремля", — подчеркнул эксперт.

Удар по ядерным амбициям России

Прежде всего, речь идет о ракетных комплексах стратегического значения "Тополь-М", которые Россия использует для давления на западный мир, пугая его возможным ядерным ударом.

"Страны НАТО в очередной раз убедились в неспособности России обеспечить нормальное функционирование своего военно-промышленного комплекса", — отметил Дмитрий Снегирев.

Недалеко от российского Ижевска в среду, 7 февраля, прогремели мощные взрывы. По официальной российской версии, они якобы произошли в результате испытаний на Воткинском машиностроительном заводе, где выпускают российские ракетные комплексы стратегического назначения.