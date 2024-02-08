Яких втрат зазнала Росія після вибуху на Воткінському заводі

Міжконтинентальна ракета "Тополь-М", які виробляються на Воткінському заводі під Іжевськом. Фото: росЗМІ

Вибух на Воткінському машинобудівному заводі приніс Росії перш за все інформаційні та іміджеві збитки. Країни НАТО побачили, що російська влада не може налагодити безпечну і ефективну роботу навіть тих підприємств, які випускають стратегічну зброю.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Втрати Кремля після вибуху під Іжевськом

Говорячи про наслідки вибуху на Воткінському машинобудівному заводі для Росії та її влади, Дмитро Снєгирьов наголосив, що перш за все, це непрактичні військові втрати.

"Скоріш за все, це інформаційні та іміджеві втрати для Кремля", — підкреслив експерт.

Удар по ядерних амбіціях Росії

Перш за все, йдеться про ракетні комплекси стратегічного значення "Тополь-М", які Росія використовує для тиску на західний світ, лякаючи його можливим ядерним ударом.

"Країни НАТО вкотре переконалися у нездатності Росії забезпечити нормальне функціонування свого військово-промислового комплексу", — зазначив Дмитро Снєгирьов.

Неподалік російського Іжевська у середу, 7 лютого, пролунали потужні вибухи. За офіційною російською версію, вони нібито сталися внаслідок випробувань на Воткінському машинобудівному заводі, де випускають російські ракетні комплекси стратегічного призначення.