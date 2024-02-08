Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Какие инновации применила Россия в атаке на Украину 7 февраля — в ISW проанализировали arrow

Какие инновации применила Россия в атаке на Украину 7 февраля — в ISW проанализировали

8 февраля 2024 07:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Какие инновации применила Россия в атаке на Украину 7 февраля — в ISW проанализировали
Пожар в многоэтажке в Киеве в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Массированный ракетный обстрел Украины 7 февраля символизирует погоню за инновациями и адаптацией, в которой главными участниками России и Украины. Идет речь о том, что Российская Федерация начала разрабатывать новые стратегии и использовать другое оружие для атак по Украине. В частности, были использованы ракеты "Циркон" и северокорейское воздушное оружие.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в среду, 7 февраля.

Читайте также:

Инновации России во время ракетного удара по Украине 7 февраля

Украинская противовоздушная оборона успешно ликвидировала большинство крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также беспилотников типа Shahed. Отмечается, что, вероятно, атака вышеупомянутым вооружением является отворотным маневром для украинского ПВО. Воздушным силам ВСУ не удалось 7 февраля сбить крылатые ракеты Х-22, баллистические "Искандер-М" и авиационные "земля-воздух" С-300.

"Возможно, российские войска специально разработали этот ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону с помощью комбинации Х-101 и "Шахеда" с намерением помочь другим ракетам пробиться в назначенные цели", — предполагают в ISW.

Также упоминаются ракеты "Циркон", которые Россия в среду впервые выпустила по Украине. Как указывают в Институте изучения войны, "Цирконы" обычно стреляют с морских судов по другим кораблям или прибрежным целям, поэтому российским войскам, возможно, пришлось адаптировать их для ударов по целям, расположенным в глубине страны.

"Российские силы, похоже, интегрировали северокорейские ракеты в свои ударные пакеты, которые украинским силам, возможно, было труднее обнаружить и сбить", — отметили в ISW.

Напомним, утром 7 февраля в Киеве горожане проснулись от взрывов. Российская армия наносила ракетные удары по нескольким районам города. В результате обстрела вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе.

В общей сложности количество пострадавших составило уже 40 человек и четыре человека погибли.

Добавим, в Киевской МВА показали кадры, как жители столицы приходят в себя после ракетного обстрела России. Для помощи киевлянам были привлечены работники ГСЧС, психологи.

война
россияне
Украина
обстрелы
ISW
Инновации
ракеты
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме