Какие инновации применила Россия в атаке на Украину 7 февраля — в ISW проанализировали

Пожар в многоэтажке в Киеве в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Массированный ракетный обстрел Украины 7 февраля символизирует погоню за инновациями и адаптацией, в которой главными участниками России и Украины. Идет речь о том, что Российская Федерация начала разрабатывать новые стратегии и использовать другое оружие для атак по Украине. В частности, были использованы ракеты "Циркон" и северокорейское воздушное оружие.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в среду, 7 февраля.

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Украинская противовоздушная оборона успешно ликвидировала большинство крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также беспилотников типа Shahed. Отмечается, что, вероятно, атака вышеупомянутым вооружением является отворотным маневром для украинского ПВО. Воздушным силам ВСУ не удалось 7 февраля сбить крылатые ракеты Х-22, баллистические "Искандер-М" и авиационные "земля-воздух" С-300.

"Возможно, российские войска специально разработали этот ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону с помощью комбинации Х-101 и "Шахеда" с намерением помочь другим ракетам пробиться в назначенные цели", — предполагают в ISW.

Также упоминаются ракеты "Циркон", которые Россия в среду впервые выпустила по Украине. Как указывают в Институте изучения войны, "Цирконы" обычно стреляют с морских судов по другим кораблям или прибрежным целям, поэтому российским войскам, возможно, пришлось адаптировать их для ударов по целям, расположенным в глубине страны.

"Российские силы, похоже, интегрировали северокорейские ракеты в свои ударные пакеты, которые украинским силам, возможно, было труднее обнаружить и сбить", — отметили в ISW.

Напомним, утром 7 февраля в Киеве горожане проснулись от взрывов. Российская армия наносила ракетные удары по нескольким районам города. В результате обстрела вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе.

В общей сложности количество пострадавших составило уже 40 человек и четыре человека погибли.

Добавим, в Киевской МВА показали кадры, как жители столицы приходят в себя после ракетного обстрела России. Для помощи киевлянам были привлечены работники ГСЧС, психологи.