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Как ВСУ отходили из Авдеевки — в сети показали видео

18 февраля 2024 04:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как ВСУ отходили из Авдеевки — в сети показали видео
Украинские военные отходят из Авдеевки. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сетью ходят кадры отхода из Авдеевки Донецкой области украинских военных. Вероятно, бойцы передвигались небольшими группками, чтобы без потерь выйти из города.

Соответствующее видео начали распространять пользователи соцсети в субботу, 17 февраля.

Выход ВСУ из Авдеевки

На видео видно, как несколько украинских бойцов покидают Авдеевку. Далеко слышна стрельба и время от времени взрывы. Военные советуются между собой, куда лучше передвигаться, чтобы выбраться без приключений.

Автор видео отметил, что будто все живы, а он надеется, что выберется с собратьями, пока враг совсем не окружил город. По словам защитника, сделал все, что мог.

Как известно, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему было принято такое решение. Он подчеркнул, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области дала понять, что в Украине существует критическая нехватка оружия. Кроме боеприпасов и военной техники нужно увеличить количество фортификаций на фронте.

ВСУ
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Донецкая область
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