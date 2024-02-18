Как ВСУ отходили из Авдеевки — в сети показали видео

Украинские военные отходят из Авдеевки. Фото: скриншот

Сетью ходят кадры отхода из Авдеевки Донецкой области украинских военных. Вероятно, бойцы передвигались небольшими группками, чтобы без потерь выйти из города.

Соответствующее видео начали распространять пользователи соцсети в субботу, 17 февраля.

Выход ВСУ из Авдеевки

На видео видно, как несколько украинских бойцов покидают Авдеевку. Далеко слышна стрельба и время от времени взрывы. Военные советуются между собой, куда лучше передвигаться, чтобы выбраться без приключений.

Автор видео отметил, что будто все живы, а он надеется, что выберется с собратьями, пока враг совсем не окружил город. По словам защитника, сделал все, что мог.

Как известно, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему было принято такое решение. Он подчеркнул, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области дала понять, что в Украине существует критическая нехватка оружия. Кроме боеприпасов и военной техники нужно увеличить количество фортификаций на фронте.