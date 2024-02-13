Как боевые медики спасают жизнь бойцов ВСУ — Зеленский показал трогательные фотографии
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательные фотографии самоотверженной работы украинских боевых медиков для спасения жизни бойцов ВСУ, поблагодарив их за самоотверженную работу ради Украины.
Кадры глава государства опубликовал в своем блоге в Telegram, во вторник, 13 февраля.
Зеленский показал кадры работы боевых медиков
"Ежедневный самоотверженный труд наших медиков, ежедневное спасение жизней, несмотря ни на что. Это еще одна важная составляющая нашей украинской силы и устойчивости. Спасибо украинским боевым медикам, всем врачам, медицинским сестричкам и братьям, которые самоотверженно работают ради наших людей и Украины!", — написал Зеленский.
Напомним, ранее мы писали о том, как стать боевым медиком в Украине, где этому учат и что для этого нужно. Также мы рассказывали, сколько зарабатывают боевые медики в этом году за свою титаническую работу по спасению жизней защитников Украины.
Читайте Новини.LIVE!