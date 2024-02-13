Как боевые медики спасают жизнь бойцов ВСУ — Зеленский показал трогательные фотографии

Украинский боевой медик проводит манипуляции с раненым бойцом ВСУ. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательные фотографии самоотверженной работы украинских боевых медиков для спасения жизни бойцов ВСУ, поблагодарив их за самоотверженную работу ради Украины.

Кадры глава государства опубликовал в своем блоге в Telegram, во вторник, 13 февраля.

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Военные парамедики в мобильном военном госпитале. Источник: Telegram Владимира Зеленского

Военнослужащий ВСУ во время военно-полевой хирургической операции. Источник: Telegram Владимира Зеленского

"Ежедневный самоотверженный труд наших медиков, ежедневное спасение жизней, несмотря ни на что. Это еще одна важная составляющая нашей украинской силы и устойчивости. Спасибо украинским боевым медикам, всем врачам, медицинским сестричкам и братьям, которые самоотверженно работают ради наших людей и Украины!", — написал Зеленский.

Военный хирург во время операции. Источник: Telegram Владимира Зеленского

Военный парамедик с раненым бойцом ВСУ. Источник: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, ранее мы писали о том, как стать боевым медиком в Украине, где этому учат и что для этого нужно. Также мы рассказывали, сколько зарабатывают боевые медики в этом году за свою титаническую работу по спасению жизней защитников Украины.