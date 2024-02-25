Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Гуменюк рассказала детали ночной российской атаки на Украину arrow

Гуменюк рассказала детали ночной российской атаки на Украину

25 февраля 2024 07:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Гуменюк рассказала детали ночной российской атаки на Украину
Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Ukraine Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 25 февраля в две волны. Сначала армия РФ применила ракеты, а затем "шахеды".

Об этом сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Как оккупанты атаковали Украину в ночь на 25 февраля

"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить нашу ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем пошли волны дронов. Этой ночью они имели разветвления и по направлению, и по времени", — объяснила она.

Гуменюк отметила, что сначала вражеские "шахеды" летели в направлении Николаевской области, а затем россияне направили их в центральные области страны.

По ее словам, украинским защитникам удалось сбить один дрон над Херсонщиной, три над Николаевщиной и еще два — над Кировоградской областью.

Что известно о ночной вражеской атаке в ночь на 25 февраля

Отметим, что в ночь на 25 февраля в Киевской области прогремели взрывы. Тогда в регионе работала ПВО.

Также взрывы прогремели и на Хмельнитчине. Пока деталей относительно вражеской атаки в области нет.

Напомним, в ночь на 24 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу ударными дронами. Новини.LIVE побывали на месте удара и узнали подробности вражеской атаки на город.

Также мы писали, что в Днепре 24 февраля спасатели завершили разбор завалов на месте попадания в многоэтажный дом. Из-за атаки РФ погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Одесса
Херсон
Николаев
ПВО
Наталия Гуменюк
дрон Шахид-136
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Актуальное по теме