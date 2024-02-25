Гуменюк рассказала детали ночной российской атаки на Украину

Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Ukraine Media Center

Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 25 февраля в две волны. Сначала армия РФ применила ракеты, а затем "шахеды".

Об этом сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Как оккупанты атаковали Украину в ночь на 25 февраля

"В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из Черного моря уничтожить нашу ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П, но они были сбиты над акваторией моря. Затем пошли волны дронов. Этой ночью они имели разветвления и по направлению, и по времени", — объяснила она.

Гуменюк отметила, что сначала вражеские "шахеды" летели в направлении Николаевской области, а затем россияне направили их в центральные области страны.

По ее словам, украинским защитникам удалось сбить один дрон над Херсонщиной, три над Николаевщиной и еще два — над Кировоградской областью.

Что известно о ночной вражеской атаке в ночь на 25 февраля

Отметим, что в ночь на 25 февраля в Киевской области прогремели взрывы. Тогда в регионе работала ПВО.

Также взрывы прогремели и на Хмельнитчине. Пока деталей относительно вражеской атаки в области нет.

Напомним, в ночь на 24 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу ударными дронами. Новини.LIVE побывали на месте удара и узнали подробности вражеской атаки на город.

Также мы писали, что в Днепре 24 февраля спасатели завершили разбор завалов на месте попадания в многоэтажный дом. Из-за атаки РФ погибли два человека, еще семеро получили ранения.