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Гуменюк розповіла деталі нічної російської атаки на Україну

25 лютого 2024 07:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гуменюк розповіла деталі нічної російської атаки на Україну
Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Ukraine Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти атакували Україну в ніч проти 25 лютого у дві хвилі. Спочатку армія РФ застосувала ракети, а потім "шахеди".

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як окупанти атакували Україну в ніч проти 25 лютого

"На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з Чорного моря знищити нашу ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П, але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів. Цієї ночі вони мали розгалуження і за напрямком, і за часом", — пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що спочатку ворожі "шахеди" летіли в напрямку Миколаївської області, а потім росіяни спрямували їх у центральні області країни. 

За її словами, українським захисникам вдалося збити один дрон над Херсонщино, три над Миколаївщиною та ще два — над Кіровоградською областю. 

Що відомо про нічну ворожу атаку в ніч проти 25 лютого

Зазначимо, що в ніч проти 25 лютого у Київській області пролунали вибухи. Тоді в регіоні працювала ППО.

Також вибухи пролунали і на Хмельниччині. Наразі деталей щодо ворожої атаки в області немає.

Нагадаємо, в ніч проти 24 лютого російські окупанти вкотре атакували Одесу ударними дронами. Новини.LIVE побували на місці удару та дізналися подробиці ворожої атаки на місто

Також ми писали, що у Дніпрі 24 лютого рятувальники завершили розбір завалів на місці влучання у багатоповерховий будинок. Через атаку РФ загинуло двоє людей, ще семеро отримали поранення. 

Одеса
Херсон
Миколаїв
ППО
Наталія Гуменюк
дрон Шахід-136
ракети

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