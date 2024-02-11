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Гордон отреагировал на увольнение Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ

11 февраля 2024 10:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Гордон отреагировал на увольнение Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ
Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон прокомментировал решение Президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами. По словам телеведущего, он знал, что произойдет увольнение и спокойно отнесся к решению президента, потому что "если он это делает, то он знает, почему он это делает".

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом журналист заявил во время допремьерного показа документальной киноленты Алана Бадоева "Довга Доба" в пятницу, 9 февраля.

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Реакция Гордона на решение Зеленского уволить Залужного

Гордон заявил, что знал об увольнении Залужного и, когда оно произойдет. Такое решение президента не стало неожиданностью для телеведущего. Журналист поддерживает действия Зеленского и считает, что "все происходящие по президентской вертикали назначения — прерогатива президента".

"Если он это делает, он знает, почему он это делает. Поэтому я спокойно к этому отнесся, как, кстати, и генерал Залужный", — заметил Гордон.

В ответ на вопрос о призывах выходить на Майдан, Гордон четко объяснил, что подобные подстрекательства — это дело рук врага. По словам журналиста, сейчас нельзя расшатывать ситуацию и распространять раздор в обществе.

"Призывать выходить на Майдан во время войны могут только враги Украины, а сегодня нельзя расшатывать страну, сегодня важно понимать, что у нас есть один враг фашистская Россия, в лице Путина и фашиско-российской армии. Всевозможные расшатывания ситуации — это просто убийственно для Украины, об этом даже говорить не надо", — подчеркнул Дмитрий Гордон.

Напомним, Зеленский уволил Залужного 8 февраля. Глава государства поблагодарил его за два года защиты и предложил быть и дальше вместе в составе войск. В должности главкома Залужного заменит генерал-полковник Александр Сырский.

Украинские защитники рассказали о том, каким был Залужный главнокомандующим и человеком.

На увольнение Залужного резко отреагировали украинцы. Свои реакции граждане Украины написали под сообщением президента в Instagram.

Также мы писали о том, что Дмитрий Гордон прокомментировал интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Украинский телеведущий назвал диктатора "клинически больным человеком".

Владимир Зеленский
война
Дмитрий Гордон
Украина
Валерий Залужный
увольнение
Россия

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