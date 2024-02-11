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Гордон відреагував на звільнення Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ

11 лютого 2024 10:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Гордон відреагував на звільнення Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ
Журналіст та телеведучий Дмитро Гордон. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Український журналіст та телеведучий Дмитро Гордон прокоментував рішення Президента України Володимира Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил. За словами телеведучого, він знав, що відбудеться звільнення, і спокійно поставився до рішення президента, бо "якщо він це робить, то він знає, чому він це робить".

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це журналіст заявив під час допрем'єрного показу документальної кінострічки Алана Бадоєва "Довга Доба" у п'ятницю, 9 лютого.

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Гордон заявив, що знав про звільнення Залужного та коли воно відбудеться. Таке рішення президента не стало несподіванкою для телеведучого. Журналіст підтримує дії Зеленського та вважає, що "усі призначення, які відбуваються по президентській вертикалі — прерогатива президента".

"Якщо він це робить, він знає, чому він це робить. Тому я спокійно до цього поставився, як, до речі, і генерал Залужний", — зауважив Гордон.

На відповідь про питання щодо закликів виходити на Майдан, Гордон чітко пояснив, що подібні підбурювання — це справа рук ворога. За словами журналіста, зараз не можна розхитувати ситуацію та поширювати розбрат у суспільстві.

"Закликати виходити на Майдан під час війни можуть тільки вороги України, а сьогодні не можна розхитувати країну, сьогодні важливо розуміти, що в нас є один ворог — фашистська Росія в особі Путіна і фашисько-російської армії. Усілякі розхитування ситуації — це просто вбивчо для України, про це навіть говорити не треба", — наголосив Дмитро Гордон.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Залужного 8 лютого. Глава держави подякував йому за два роки захисту і запропонував бути й надалі разом у складі військ. На посаді головкома Залужного замінить генерал-полковник Олександр Сирський.

Українські захисники розповіли про те, яким був Залужний головнокомандувачем та людиною.

На звільнення Залужного різко відреагували українці. Свої реакції громадяни України написали під дописом президента в Instagram.

Також ми писали про те, що Дмитро Гордон прокоментував інтерв'ю російського президента Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Український телеведучий назвав диктатора "клінічно хворою людиною". 

Володимир Зеленський
війна
Дмитро Гордон
Україна
Валерій Залужний
звільнення
Росія

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