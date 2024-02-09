Найвідоміший головнокомандувач ЗСУ — що думають військові про генерала Залужного

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 лютого, офіційно оголосив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На посаді головкома, Залужного замінить генерал-полковник Олександр Сирський. Українські захисники розповіли про те, яким був Залужний головнокомандувачем та людиною.

Думки військових опублікував журнал Forbes Ukraine у четвер, 8 лютого.

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Секретар комітету з нацбезпеки та оборони у Верховній Раді, військовий, у минулому – полковник СБУ (позивний Гром), захисник Донецького аеропорту Роман Костенко розповів, що головним досягненням Залужного є те, що він підняв дух українських воїнів та змотивував їх боротися за Україну. Також для багатьох бійців головком став символом армії і сам Залужний зробив так, щоб в ЗСУ повірив весь світ.

"Залужний вже в історії. Він має багато військових заслуг. Вибудована оборона, зупинення ворога, окреме проведення операцій – Київ, Харків, Херсон. У них є окремі командувачі, які безпосередньо виконували операції, але ж вони відповідають за битви. А загалом за ведення бойових дій відповідає головнокомандувач, який розставляє пріоритети, який вказує на точки, де потрібно бити. Це також його заслуга", — вказав Костенко.

На додаток військовий підкреслив, що в головкома є людяність і він вмів домовлятися з партнерами.

Секретар комітету з нацбезпеки та оборони у Верховній Раді Роман Костенко. Фото: Forbes Ukraine

Народний депутат України, фракція "Голос", колишній військовослужбовець ЗСУ, учасник бойових дій Роман Лозинський розповів, що військові завжди вірили в Залужного. За його словами, їх бойовий дух зростав на основі розуміння війни та лідерства головкома.

"Ті бойові командири батальйонів і бригад, які взяли на себе відповідальність і обовʼязок захищати Україну від повномасштабного вторгнення РФ, дуже добре знали, відчували та розуміли лідерські якості Залужного, які він проявляв не тільки на посаді головнокомандувача ЗСУ, а й задовго до цього в різних бойових складних ситуаціях", — зазначив Лозинський.

Ексвійськовий ЗСУ Роман Лозинський. Фото: Forbes Ukraine

Голова Асоціації підприємців-ветеранів, ветеран АТО і молодший лейтенант Нацгвардії України Сергій Позняк переконаний, що найбільшим доказом успішної діяльності Залужного є вдалі воєнні операції, звільнення територій від окупантів та утримання українських позицій.

"Його робота відмінна. Ми всі завдячуємо йому теперішнім нашим життям", — вказав Позняк.

Також ветеран АТО прокоментував звільнення головкома, він вважає, що такі дії керівництва держави можуть на деякий час позбавити армію управління.

"Це може негативно вплинути на мотивацію військових на "нулях": Залужний був для військових реальним беззаперечним авторитетом, улюбленцем. Так само як і армія для Залужного. Не розумію причину звільнення Залужного та доцільності його заміни. Людина на своїй ділянці повноважень працює давно, питання знає досконало, має практичні кейси. З логіки просто здорового глузду — навіщо його знімати", — додав молодший лейтенант Нацгвардії.

Молодший лейтенант Нацгвардії Сергій Позняк. Фото: Forbes Ukraine

Засновник добровольчого підрозділу "Хартія", який виріс у бригаду НГУ Всеволод Кожемяко висловив вдячність очільнику ЗСУ за його роботу. Засновник підрозділу підкреслив, що ім'я Залужного завжди буде символом "чуда, яке створили на початку великого вторгнення". Також Кожемяко додав, Залужний вчинив мудро, поступившись новій команді військових.

"Новий главком Олександр Сирський — досвідчений генерал, якого я особисто бачив в дії в Харківській операції. Він позвав до себе в команду молодших людей, але які мають величезний бойовий досвід, частину з них я теж (і не тільки я) дуже поважаю. Дуже добре, що все відбувається таким цивілізованим чином. Також радує позиція Володимира Зеленського, який грамотно зміг "розрулити" управлінське військове завдання", — пояснив засновник "Хартії".

Засновник добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко. Фото: Forbes Ukraine

Військовослужбовиця, парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська подякувала генералу за службу та зауважила, що Залужний назавжди залишиться прикладом для військових.

"Дякуємо, пане генерале Валерію Залужний. Знаю, де б ви не служили Україні надалі, це буде взірець щирості та майстерності, адже ваша ціль, як і всіх нас – перемога над російськими окупантами. Думаю, що для вас все тільки починається. Честь", — сказала Паєвська.

Військовослужбовиця Юлія Паєвська. Фото: Forbes Ukraine

Засновниця проєкту навчання та забезпечення операторів безпілотників Victory Drones Марія Берлінська наголосила, що головнокомандувач завжди буде важливою особистістю в світовій історії.

"Ми з Валерієм Залужним доволі часто бачилися й доволі тісно співпрацювали. Він знакова людина для світової історії", — розповіла Берлінська.

Засновниця проєкту навчання та забезпечення операторів безпілотників Victory Drones Марія Берлінська. Фото: Forbes Ukraine

Нагадаємо, Зеленський звільнив Залужного 8 лютого. Глава держави подякував йому за два роки захисту і запропонував бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

На звільнення Залужного різко відреагували українці. Свої реакції громадяни України написали під дописом президента в Instagram.

На думку заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади та екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Залужного немає. За його словами, зараз варто сконцентруватися на війні.