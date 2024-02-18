Глава ГПСУ Дейнеко посетил и наградил раненых пограничников

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко в больнице во время визита к раненым пограничникам. Фото: ГПСУ

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил одну из больниц ГПСУ, где пообщался с ранеными и освобожденными из российского плена пограничниками. Генерал-майор поблагодарил их за службу и вручил награды.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в воскресенье, 18 февраля.

Кого из воинов посетил глава ГПСУ

Известно, что среди раненых есть пограничники, которые защищали Украину на тяжелых направлениях фронта, а именно на Авдеевском, Бахмутском, Купянском и других.

Также освободили из плена пограничников из Донецкого, Луганского пограничных отрядов и Мариупольского отряда морской охраны.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко в больнице во время визита к раненым пограничникам. Фото: ГПСУ

"Ждем всех наших ребят, наших Героев из плена. Мы однозначно заберем всех, кто находится там, этот вопрос всего времени. Я очень благодарю вас за то, что вы сделали в то время. Благодаря вам выстояла Украина", — заверил Дейнеко.

Благодарность украинским врачам

Кроме того, глава ГПСУ отметил медиков, которые лечат и помогают в восстановлении защитникам, а также выразил благодарность за их работу.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко награждает врачей. Фото: ГПСУ

"Очень спасибо всему медицинскому персоналу за ваш профессионализм, преданность делу. За то, что не считаетесь ни со временем, ни с силами, спасая наших защитников, наших Героев. Ставите их на ноги, помогаете. Вы делаете все возможное и невозможное, чтобы сохранить и спасти жизнь и здоровье наших воинов", — отметил генерал-майор.

Напомним, ранее пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" успешно ликвидировали российский дрон. Военнослужащие попали с помощью сброса гранат с БпЛА.

Также министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил защитников на Авдеевском направлении. Он вручил пограничникам государственные награды.