Генштаб ВСУ назвал самые горячие точки на фронте — новая сводка потерь РФ
Российские оккупанты продолжают жестко обстреливать Авдеевское и Марьинское направления. При этом, оккупанты несут серьезные потери на фронте как в личном составе, так и военной технике.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 11 февраля.
Самые горячие точки на фронте
На Бахмутском направлении оборонительные силы Украины успешно отразили 14 атак противника в окрестностях таких населенных пунктов, как Богдановка, Ивановское, Клещиевка, и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, украинские защитники продолжают успешно противостоять противнику, который стремится окружить Авдеевку. В течение последних суток наши защитники успешно отбили 23 атаки врага в районах Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и ещё десять атак в зонах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении оборонительные силы продолжают удерживать противника под контролем в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, успешно отразив 35 атак.
"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери оккупантов на 11 февраля
- личного состава — около 395200 (+930) человек,
- танков — 6406 (+12) единиц;
- боевых бронированных машин — 11956 (+14) единиц;
- артиллерийских систем — 9475 (+16) единиц;
- РСЗО — 981 (+0) единица;
- средства ПВО — 666 (+0)единиц;
- самолетов — 332 (+0) единицы;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7257 (+22),
- крылатые ракеты — 1881 (+0),
- корабли/катера — 24 (+0) единицы;
- подлодки — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 12592 (+13) единицы;
- специальная техника — 1513 (+1).
Напомним, в Авдеевке ситуация остается напряженной по всей линии вокруг города, российские оккупанты бросают туда большое количество своих ресурсов.
В то же время, битва за Авдеевку продолжается, но российские войска за последние недели сумели продвинуться по нескольким направлениям.
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