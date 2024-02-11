Генштаб ВСУ назвал самые горячие точки на фронте — новая сводка потерь РФ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают жестко обстреливать Авдеевское и Марьинское направления. При этом, оккупанты несут серьезные потери на фронте как в личном составе, так и военной технике.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 11 февраля.

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На Бахмутском направлении оборонительные силы Украины успешно отразили 14 атак противника в окрестностях таких населенных пунктов, как Богдановка, Ивановское, Клещиевка, и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские защитники продолжают успешно противостоять противнику, который стремится окружить Авдеевку. В течение последних суток наши защитники успешно отбили 23 атаки врага в районах Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и ещё десять атак в зонах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении оборонительные силы продолжают удерживать противника под контролем в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, успешно отразив 35 атак.

"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 11 февраля

личного состава — около 395200 (+930) человек,

танков — 6406 (+12) единиц;

боевых бронированных машин — 11956 (+14) единиц;

артиллерийских систем — 9475 (+16) единиц;

РСЗО — 981 (+0) единица;

средства ПВО — 666 (+0)единиц;

самолетов — 332 (+0) единицы;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7257 (+22),

крылатые ракеты — 1881 (+0),

корабли/катера — 24 (+0) единицы;

подлодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 12592 (+13) единицы;

специальная техника — 1513 (+1).

Потери оккупантов на 11 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Авдеевке ситуация остается напряженной по всей линии вокруг города, российские оккупанты бросают туда большое количество своих ресурсов.

В то же время, битва за Авдеевку продолжается, но российские войска за последние недели сумели продвинуться по нескольким направлениям.