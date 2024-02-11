Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші точки на фронті — нове зведення втрат РФ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують жорстко обстрілювати Авдіївський та Мар'їнський напрямки. При цьому окупанти зазнають серйозних втрат на фронті як в особовому складі, так і військовій техніці.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 11 лютого.

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На Бахмутському напрямку оборонні сили України успішно відбили 14 атак противника на околицях таких населених пунктів, як Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують успішно протистояти супротивнику, який прагне оточити Авдіївку. Протягом останньої доби наші захисники успішно відбили 23 атаки ворога в районах Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще десять атак у зонах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку оборонні сили продовжують утримувати супротивника під контролем у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, успішно відбивши 35 атак.

"Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 11 лютого

особового складу — близько 395200 (+930) осіб,

танків — 6406 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин — 11956 (+14) одиниць;

артилерійських систем — 9475 (+16) одиниць;

РСЗВ — 981 (+0) одиниця;

засоби ППО — 666 (+0) одиниць;

літаків — 332 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7257 (+22),

крилаті ракети — 1881 (+0),

кораблі/катери — 24 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12592 (+13) одиниці;

спеціальна техніка — 1513 (+1).

Втрати окупантів на 11 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в Авдіївці ситуація залишається напруженою по всій лінії навколо міста, російські окупанти кидають туди велику кількість своїх ресурсів.

Водночас, битва за Авдіївку триває, але російські війська за останні тижні зуміли просунутися кількома напрямками.