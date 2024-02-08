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Генерал, остановивший Россию — чем запомнился Валерий Залужный

8 февраля 2024 18:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Валерий Залужный, биография, достижения, причина увольнения
Генерал Валерий Залужный. Фото: Офис Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Кто такой Валерий Залужный

Уроженец города Звягель, что на Житомирщине, Валерий Федорович Залужный стал первым главой украинской армии, который не имел никакого отношения к советской армии — хоть и родился в семье военнослужащих и мечтал стать военным с детства.

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Залужный окончил в 1997 году общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск, после чего начал службу в Вооруженных силах Украины — дойдя через все ступени вплоть до звания генерала и должности Главнокомандующего ВСУ (самой высокой в украинской армии).

Российско-украинскую войну 2014 он встретил выпускником Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Залужный стал лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки. После этого, в июле 2014-го, его назначили заместителем командира сектора "С" — это север Донецкой (район Дебальцево, который в начале следующего года стал самой горячей точкой на карте войны) и запад Луганской области.

В 2017 году полковник Залужный получил свое первое генеральское звание — генерал-майор. Тогда же он был назначен начальником штаба оперативного командования "Захід". В следующем году он руководил Объединенным оперативным штабом ВСУ, а с 2019-го стал командующим оперативным командованием "Північ".

Там его догнал указ Президента от 27 июля 2021 года — о назначении Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, то есть главой всей украинской армии. Замена Залужным предыдущего главкома Руслана Хомчака считается одним из главных успехов в кадровой политике Владимира Зеленского, поскольку Залужный, в отличие от Хомчака, обладал авторитетом в ВСУ и был значительно более перспективен как руководитель Вооруженных сил, учитывая перспективы большой войны, о которой начали говорить уже осенью. в том же году.

Начало войны, успех плана ВСУ

24 февраля 2022 года российская армия вторжения начала полномасштабную войну против Украины. Этот день стал настоящим испытанием украинской армии и ее Главнокомандующего. В первые же часы полномасштабного вторжения мир увидел, как российская армия пересекает государственную границу и углубляется в украинскую территорию. А уже там ее начали уничтожать силы украинской армии.

Об этой тактике ВСУ писали в своих аналитических статьях западные СМИ, впоследствии в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова "Рік. За кадром" сам Залужный подтвердил, что идея была именно такой — пропустить россиян на украинскую территорию, растянуть вражеские войска и начать их активно уничтожать.

"Мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь для того, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины", — так оценил главком главную задачу ВСУ в первые дни великой войны. Для этого, пояснил генерал Залужный, Вооруженные силы Украины "вынуждены были даже за счет оставления определенной части территории вытаскивать противника, оттягивать его тылы, оттягивать его резервы и просто жечь его".

Эта тактика сработала. Россияне, мечтавшие взять Киев за несколько дней (даже западные аналитики и эксперты давали Украине до 4-5 суток сопротивления), остановились в окрестностях украинской столицы — а в некоторых направлениях вообще не зашли в Киевскую область, скажем, застряв под Черниговом. И, наконец, после месяца ожесточенных боев, были вынуждены отступить за государственную границу, признав поражение их первоначального плана "специальной военной операции".

Залужный — мировая суперзвезда

Этот большой успех Вооруженных сил Украины, фактически означавший конец путинской идеи захвата всей страны или большей ее части и установления марионеточного режима, не только привлек к Украине, ее армии внимание мирового сообщества — но и сделал настоящей суперзвездой мирового масштаба Главнокомандующего ВСУ.

Так, уже 23 мая 2022 года Валерий Залужный был включен журналом Time в список ста самых влиятельных людей планеты в текущем году. Но на этом оды украинскому генералу не завершились. В сентябре то же издание посвятило персоне Залужного большую статью, а его фотографию с красноречивой подписью The General ("Генерал" или "Полководец") разместил на обложке номера.

Валерий Залужный на обложке Time
Валерий Залужный на обложке Time

В статье Залужный получил большое количество заслуженных комплиментов. Поскольку статья вышла уже после слобожанского контрнаступления Вооруженных сил Украины — успешнейшей наступательной операции ВСУ в течение полномасштабной российско-украинской войны, — особое внимание в статье было уделено именно этой операции.

"Мастерская игра украинской армии, отвлекавшая в неправильном направлении с анонсированием контрнаступления на юге перед наступлением на северо-востоке, застала Россию врасплох", — подчеркнули авторы Time, добавив, что, несмотря на большое количество достойных похвал украинских офицеров и генералов, "после Президента именно Залужный стал лицом войны".

Начало непризнанного конфликта

Вместе с тем именно в этом тексте появились первые зерна будущего вероятного конфликта между ним и Президентом, конфликта, который официально не признали обе его стороны, и о котором много писали в прессе.

Вот один из пассажей той статьи — "В отличие от Зеленского, скептически относившегося к отчетам разведки о неизбежности массового российского вторжения, Залужный был частью плеяды украинских офицеров, считавших это вопросом времени". Но главной проблемой в отношениях между Главнокомандующим ВСУ и Верховным Главнокомандующим стали потенциальные политические перспективы Залужного.

По крайней мере, украинские СМИ (скажем, "Украинская правда") отмечали, что этот молчаливый конфликт разгорелся из-за того, что в Офисе Президента якобы заметили президентские амбиции Валерия Залужного — по крайней мере, в рейтингах доверия украинцев к тем или иным институтам и государственным и политическим деятелям. которые в течение второго года войны регулярно обнародовали социологические агентства.

Безуглая как фактор

В декабре 2023 года этот конфликт выплеснулся наружу — по крайней мере, считается, что Зеленский своими словами о "Валере и Марьяне" фактически признал противоречия между ним и главкомом ВСУ. Депутат же от "Слуги народа" Марьянна Безуглая, которая именно в тот период активно выступала против военного командования, СМИ и соцсетевые слухи связывали именно с Офисом Президента.

Хотя, реагируя на особо резонансное заявление Безуглой, сделанное еще в ноябре — о том, что Залужный вроде бы не предоставил "план замысла" на 2024 год, поэтому должен быть уволен, — советник главы ОП Михаил Подоляк убеждал, что позиция нардепа является ее личным мнением и никоим образом не коррелирует с позицией Офиса Президента.

Впрочем, количество слухов о возможном увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ только продолжило увеличиваться. Почему помогла, скажем, позиция спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, отказавшегося ставить на голосование постановление об увольнении самой Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, на чем настаивала уже и часть монокоалиции.

Наконец, как видим, непризнанный конфликт Зеленского с Залужным завершилась именно так, как хотела мятежная депутатка — генерал был уволен указом Президента с занимаемой должности. И по крайней мере, эта история вместе с подписью главы государства завершилась. Но, не исключено, началась новая — которая вполне может завершиться походом Валерия Залужного в политику в послевоенной Украине.

Впрочем, эту войну еще предстоит выиграть. Но будет заниматься этим вопросом теперь другой Главнокомандующий ВСУ. Над которым дамокловым мечом будет висеть "кейс Залужного".

Владимир Зеленский
ВСУ
Валерий Залужный
война в Украине

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