Валерий Залужный, биография, достижения, причина увольнения

Генерал Валерий Залужный. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Кто такой Валерий Залужный

Уроженец города Звягель, что на Житомирщине, Валерий Федорович Залужный стал первым главой украинской армии, который не имел никакого отношения к советской армии — хоть и родился в семье военнослужащих и мечтал стать военным с детства.

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Залужный окончил в 1997 году общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск, после чего начал службу в Вооруженных силах Украины — дойдя через все ступени вплоть до звания генерала и должности Главнокомандующего ВСУ (самой высокой в украинской армии).

Российско-украинскую войну 2014 он встретил выпускником Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Залужный стал лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки. После этого, в июле 2014-го, его назначили заместителем командира сектора "С" — это север Донецкой (район Дебальцево, который в начале следующего года стал самой горячей точкой на карте войны) и запад Луганской области.

В 2017 году полковник Залужный получил свое первое генеральское звание — генерал-майор. Тогда же он был назначен начальником штаба оперативного командования "Захід". В следующем году он руководил Объединенным оперативным штабом ВСУ, а с 2019-го стал командующим оперативным командованием "Північ".

Там его догнал указ Президента от 27 июля 2021 года — о назначении Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, то есть главой всей украинской армии. Замена Залужным предыдущего главкома Руслана Хомчака считается одним из главных успехов в кадровой политике Владимира Зеленского, поскольку Залужный, в отличие от Хомчака, обладал авторитетом в ВСУ и был значительно более перспективен как руководитель Вооруженных сил, учитывая перспективы большой войны, о которой начали говорить уже осенью. в том же году.

Начало войны, успех плана ВСУ

24 февраля 2022 года российская армия вторжения начала полномасштабную войну против Украины. Этот день стал настоящим испытанием украинской армии и ее Главнокомандующего. В первые же часы полномасштабного вторжения мир увидел, как российская армия пересекает государственную границу и углубляется в украинскую территорию. А уже там ее начали уничтожать силы украинской армии.

Об этой тактике ВСУ писали в своих аналитических статьях западные СМИ, впоследствии в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова "Рік. За кадром" сам Залужный подтвердил, что идея была именно такой — пропустить россиян на украинскую территорию, растянуть вражеские войска и начать их активно уничтожать.

"Мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь для того, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины", — так оценил главком главную задачу ВСУ в первые дни великой войны. Для этого, пояснил генерал Залужный, Вооруженные силы Украины "вынуждены были даже за счет оставления определенной части территории вытаскивать противника, оттягивать его тылы, оттягивать его резервы и просто жечь его".

Эта тактика сработала. Россияне, мечтавшие взять Киев за несколько дней (даже западные аналитики и эксперты давали Украине до 4-5 суток сопротивления), остановились в окрестностях украинской столицы — а в некоторых направлениях вообще не зашли в Киевскую область, скажем, застряв под Черниговом. И, наконец, после месяца ожесточенных боев, были вынуждены отступить за государственную границу, признав поражение их первоначального плана "специальной военной операции".

Залужный — мировая суперзвезда

Этот большой успех Вооруженных сил Украины, фактически означавший конец путинской идеи захвата всей страны или большей ее части и установления марионеточного режима, не только привлек к Украине, ее армии внимание мирового сообщества — но и сделал настоящей суперзвездой мирового масштаба Главнокомандующего ВСУ.

Так, уже 23 мая 2022 года Валерий Залужный был включен журналом Time в список ста самых влиятельных людей планеты в текущем году. Но на этом оды украинскому генералу не завершились. В сентябре то же издание посвятило персоне Залужного большую статью, а его фотографию с красноречивой подписью The General ("Генерал" или "Полководец") разместил на обложке номера.

Валерий Залужный на обложке Time

В статье Залужный получил большое количество заслуженных комплиментов. Поскольку статья вышла уже после слобожанского контрнаступления Вооруженных сил Украины — успешнейшей наступательной операции ВСУ в течение полномасштабной российско-украинской войны, — особое внимание в статье было уделено именно этой операции.

"Мастерская игра украинской армии, отвлекавшая в неправильном направлении с анонсированием контрнаступления на юге перед наступлением на северо-востоке, застала Россию врасплох", — подчеркнули авторы Time, добавив, что, несмотря на большое количество достойных похвал украинских офицеров и генералов, "после Президента именно Залужный стал лицом войны".

Начало непризнанного конфликта

Вместе с тем именно в этом тексте появились первые зерна будущего вероятного конфликта между ним и Президентом, конфликта, который официально не признали обе его стороны, и о котором много писали в прессе.

Вот один из пассажей той статьи — "В отличие от Зеленского, скептически относившегося к отчетам разведки о неизбежности массового российского вторжения, Залужный был частью плеяды украинских офицеров, считавших это вопросом времени". Но главной проблемой в отношениях между Главнокомандующим ВСУ и Верховным Главнокомандующим стали потенциальные политические перспективы Залужного.

По крайней мере, украинские СМИ (скажем, "Украинская правда") отмечали, что этот молчаливый конфликт разгорелся из-за того, что в Офисе Президента якобы заметили президентские амбиции Валерия Залужного — по крайней мере, в рейтингах доверия украинцев к тем или иным институтам и государственным и политическим деятелям. которые в течение второго года войны регулярно обнародовали социологические агентства.

Безуглая как фактор

В декабре 2023 года этот конфликт выплеснулся наружу — по крайней мере, считается, что Зеленский своими словами о "Валере и Марьяне" фактически признал противоречия между ним и главкомом ВСУ. Депутат же от "Слуги народа" Марьянна Безуглая, которая именно в тот период активно выступала против военного командования, СМИ и соцсетевые слухи связывали именно с Офисом Президента.

Хотя, реагируя на особо резонансное заявление Безуглой, сделанное еще в ноябре — о том, что Залужный вроде бы не предоставил "план замысла" на 2024 год, поэтому должен быть уволен, — советник главы ОП Михаил Подоляк убеждал, что позиция нардепа является ее личным мнением и никоим образом не коррелирует с позицией Офиса Президента.

Впрочем, количество слухов о возможном увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ только продолжило увеличиваться. Почему помогла, скажем, позиция спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, отказавшегося ставить на голосование постановление об увольнении самой Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, на чем настаивала уже и часть монокоалиции.

Наконец, как видим, непризнанный конфликт Зеленского с Залужным завершилась именно так, как хотела мятежная депутатка — генерал был уволен указом Президента с занимаемой должности. И по крайней мере, эта история вместе с подписью главы государства завершилась. Но, не исключено, началась новая — которая вполне может завершиться походом Валерия Залужного в политику в послевоенной Украине.

Впрочем, эту войну еще предстоит выиграть. Но будет заниматься этим вопросом теперь другой Главнокомандующий ВСУ. Над которым дамокловым мечом будет висеть "кейс Залужного".