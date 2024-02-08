Увольнение Залужного - все о решениях Зеленского

Зеленский уволил Залужного. Фото: Офис Президента

Ситуация вокруг увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного завершилась конкретным заявлением. Сначала разговоры в инфопространстве были вечером 29 января. Тогда в Минобороны написали короткое сообщение, но без фамилии. А вечером 8 февраля появились сообщения на официальных страницах и Залужного, и президента Зеленского.

Что происходит вокруг темы — в материале Новини.LIVE.

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Увольнение Залужного

Вечером 29 января 2024 года паблики, соцсети и телеграм-каналы взорвались новостью, что Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ.

Журналисты осторожно отнеслись к такой информации, ведь это мог быть вброс со стороны врага, информационный террор. Новини.LIVE уточнили у депутатов из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Те говорят, что "не владеют информацией".

Между тем информация на неофициальных каналах расширялась. В Минобороны появляется короткое сообщение без фамилии.

Реакция Минобороны на слухи об уходе Залужного. Фото: Скриншот

Около недели новость обсуждали все на всех возможных площадках — люди на диванах и в соцсетях, эксперты и журналисты — в эфирах. Все думали, а что же будет, если уволят, или почему этого не произойдет.

Вечером 8 февраля одновременно появляется сообщение на странице Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Оба заявляют о сотрудничестве ради победы.

"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе. Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", — говорится в сообщении Залужного.

Сообщение Залужного о встрече с Зеленским. Фото: Скриншот

Конкретики относительно того, остается ли Залужный в должности, нет ни в одном сообщении.

"Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде. Обязательно победим! Слава Украине!" — написал президент.

Сообщение Зеленского о Залужном. Фото: Скриншот

Но через несколько минут после сообщений появляется официальная информация об увольнении Залужного. И сразу о том, кто его заменит на этой должности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Залужного.