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Фиксировать преступления РФ — США передали Украине новый пакет помощи

17 февраля 2024 08:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Фиксировать преступления РФ — США передали Украине новый пакет помощи
Оборудование от США. Фото: МВД Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Соединенные Штаты Америки передали Украине новый пакет помощи. В него вошла техническая помощь украинским правоохранителям для документирования военных преступлений России.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Новый пакет от США

В список оказанной помощи вошли: 66 автомобилей, 250 дронов, девять систем 3D наземного лазерного сканирования с программным обеспечением и ДНК-лаборатория.

По словам Министра МВД Игоря Клименко, применение этой техники позволит качественно, а главное быстро зафиксировать все преступления России.

Например, лаборатории скоростной установки ДНК-профиля человека "ANDE 6C", которыми уже обеспечены все Главные управления Нацполиции, позволяют установить ДНК-профиль чуть более полутора часов.

Клименко отметил, что с начала полномасштабной войны США передали помощь украинским правоохранителям более чем на 287 млн долларов, в частности, 17 млн долларов — следственным подразделениям Нацполиции.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль отреагировал на решение Сената США предоставить Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млрд долларов. По его словам, 50 млрд долларов будут направлены на оборону страны.

Кроме того, в ISW объяснили, чем помощь от США Украине выгодна для них самих.

США
военная помощь
гуманитарная помощь
война в Украине

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