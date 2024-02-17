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Фіксуватиме злочини РФ — США передали Україні новий пакет допомоги

17 лютого 2024 08:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Фіксуватиме злочини РФ — США передали Україні новий пакет допомоги
Обладнання від США. Фото: МВС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати Америки передали Україні новий пакет допомоги. До нього увійшла технічна допомога українським правоохоронцям для документування воєнних злочинів Росії.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Новий пакет від США

До списку наданої допомоги увійшли: 66 автомобілів, 250 дронів, дев'ять систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторію.

За словами Міністра МВС Ігоря Клименка, застосування цієї техніки дозволить якісно, а головне — швидко зафіксувати всі злочини Росії.

Наприклад лабораторії швидкісного встановлення ДНК-профілю людини "ANDE 6C", якими вже забезпечені усі Головні управління Нацполіції, дозволяють встановити ДНК-профіль трохи більш як за півтори години.

Клименко зазначив, що з початку повномасштабної війни США передали допомогу українським правоохоронцям на понад 287 млн доларів, зокрема, 17 млн доларів — слідчим підрозділам Нацполіції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на рішення Сенату США надати Україні пакет фінансової допомоги в розмірі 60 млрд доларів. За його словами, 50 млрд доларів будуть спрямовані на оборону країни.

Крім того, в ISW пояснили, чим допомога від США Україні вигідна для них самих.

США
військова допомога
гуманітарна допомога
війна в Україні

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