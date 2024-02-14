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Эксперт назвал три сценария развития ситуации в Авдеевке

14 февраля 2024 05:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Ситуация в Авдеевке – эксперт назвал три сценария по развитию ситуации в Авдеевке
Авдеевка. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Ситуация в Авдеевке накаляется, российские войска продолжают наступать. Появляются тревожные новости об угрозе окружения и захвата города к "выборам" диктатора Владимира Путина в марте. В этой связи военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что можно выделить три возможных сценария для Авдеевки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Враг бросил на Авдеевку все". Как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения?

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Возможны сценарии для Авдеевки

Первый, по его словам, попытаться перебросить подкрепление и переломить ситуацию, содержать город там, где еще можно закрепиться. Однако существует риск в том, что опрокидывание резервов означает потери и истощение для ВСУ, и вероятность отступления все равно не исключается.

Второй сценарий — контрудар с северного или южного фланга, чтобы снять давление на нашу группировку. Он тоже связан с определенными рисками, потому что для этого нужно большое количество войск, способное внезапно для противника ударить в очень быстрые сроки.

Третий, как считает эксперт, самый оптимальный: все же постепенно выходить непосредственно из Авдеевки и занимать оборонные рубежи на других позициях. Какой из них будет реализован, зависит от командования.

Напомним, в Авдеевке ситуация остается напряженной по всей линии вокруг города, российские кафиры бросают туда большое количество своих ресурсов.

В то же время битва за Авдеевку продолжается, но российские войска за последние недели сумели продвинуться по нескольким направлениям.

оккупанты
Авдеевка
война в Украине
фронт

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